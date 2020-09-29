Около 300 граждан Узбекистана, которые оставались последними в пункте временного содержания в Самарской области, отправились в Ташкент вывозным поездом, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в пресс-службе областного правительства.

«27 сентября с железнодорожной станции Кинель отправлен последний вывозной поезд в Ташкент. На родину уехали 300 граждан Республики Узбекистан - последние, кто находился в лагере в Кинельском районе», - сообщили в пресс-службе. Как отметили в правительстве, пункт временного пребывания уже начали сворачивать.

Также власти напомнили, что вывозные поезда в Ташкент организованы в Новосибирской области, а вывозные рейсы в Узбекистан воздушным транспортом выполняются в аэропортах Москвы, Казани, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Новосибирска.

Ранее сообщалось, что более 4,2 тысяч мигрантов из Узбекистана собрались в лагере в Кинельском районе Самарской области, чтобы вернуться на родину, но не смогли этого сделать из-за закрытых по причине карантина в связи с пандемией границ.