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За три дня в Нагорном Карабахе уничтожено до 2300 военных ВС Армении
В боях за освобождение оккупированных земель армия Азербайджана уничтожила 130 единиц бронетехники, более 200 артустановок, РСЗО и минометов, 6 командных пунктов, около 50 противотанковых систем, сообщили в Минобороны страны
За три дня в Нагорном Карабахе уничтожено до 2300 военных ВС Армении
За три дня в Нагорном Карабахе уничтожено до 2300 военных ВС Армении / Others
30 сентября 2020 г.

За три дня боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта уничтожено до 2300 военнослужащих ВС Армении, сообщает Anadolu со ссылкой на данные Министерства обороны Азербайджана.

«Начиная с 27 сентября в боях за освобождение оккупированных земель Азербайджана уничтожено до 130 единиц бронетехники, более 200 артиллерийских установок, РСЗО и минометов, 6 командных пунктов, около 50 противотанковых систем, 55 военных автомобилей противника», - говорится в сообщении.

Кроме того, в оборонном ведомстве сообщили об уничтожении зенитного комплекса С-300 ВС Армении в районе Шушакент Ходжавендского района.

По данным Минобороны Азербайджана, в попытке возвращения утерянных позиций в направлении поселка Мадагиз, армянская армия 30 сентября предприняла контрнаступление. Боевые действия продолжаются по всей линии фронта.

Подразделения вооруженных сил Армении в настоящее время подвергают артиллерийскому обстрелу город Тертер. Обстрел города, расположенного вблизи зоны соприкосновения, начался в 08.00 утра по местному времени. Согласно предварительным данным, гражданской инфраструктуре нанесен ущерб. Семь мирных жителей ранены.

Накануне в результате артиллерийских ударов азербайджанской армии были уничтожены позиции 1-го батальона 5-го мотострелкового полка, дислоцированного вблизи населенного пункта Гасангая Тертерского района и 1-го батальона 6-го мотострелкового полка вооруженных сил Армении, дислоцированного в Талышском направлении.

«Противник, понесший большие потери, испытывает трудности с поиском техники для организации эвакуации погибших и раненых», - сообщили в Минобороны Азербайджана.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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