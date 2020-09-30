В Турции впервые с 1923 года, т. е. в современной Турецкой республике, построили новую христианскую церковь. Строительство Храма Святого Ефрема было завершено в рекордно короткие сроки - всего за несколько месяцев. Его возвели по просьбе сирийских христиан-монофизитов в районе Бакыркей в европейской части Стамбула.

Церковь сможет вместить около 700 прихожан, ее предполагается торжественно открыть в первой половине 2021 года. Недалеко от храма будет находиться резиденция митрополита Сирийской православной церкви Юсуфа Четина, который возглавляет местную сирийскую общину.

В настоящее время в стране проживает около 25 тысяч сирийских христиан, в основном в пригородах Стамбула. Власти Турции уделяют особое внимание этой религиозной общине. Еще в начале конфликта в Сирии в турецком Мидьяте появился лагерь беженцев для сирийских христиан, вмещавший до 4 тысяч человек. Этот город на протяжении нескольких столетий был центром сирийско-христианского анклава в провинции Мардин.

Ранее один из древнейших православных монастырей мира Сумела, расположенный в турецкой провинции Трабзон, открыл двери после реставрации. 15 августа с. г. в храме комплекса православные священники провели первую за много лет религиозную службу. Возраст монастыря насчитывает более 1600 лет, он был построен в IV веке. Восстановление святыни христиан продолжалось с 2015 года.

За последние годы в стране открылись после реставрации десятки религиозных объектов, в том числе большая синагога в Эдирне, церковь Святого Николая в Гекчеада, католическая церковь в Искендеруне, армянская протестантская церковь в Диярбакыре, церковь Низипа Февкани в Газиантепе и другие.

По официальным данным, в Турции проживают более 180 тысяч последователей христианства различных церквей и около 20 тысяч иудеев. Процентное соотношение немусульман к общей численности населения составляет 0,4%. Всего на территории страны действуют 435 церквей и синагог, в среднем - 1 религиозный объект на 461 немусульманина.