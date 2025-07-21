Специальный посланник США на Ближнем Востоке Томас Барак 21 июля заявил, что Соединенные Штаты не могут принудить Израиль прекратить военные удары по Ливану.
По словам дипломата, Вашингтон способен лишь «оказывать ограниченное влияние» на решения израильского руководства, но «не имеет мандата заставлять Израиль что-либо делать».
Эти заявления прозвучали на фоне серии израильских авиаударов по территории Ливана, которые, по утверждению Тель-Авива, направлены против объектов «Хезболлы» и других движений. Несмотря на формально действующее перемирие, заключенное при посредничестве США в ноябре прошлого года, Израиль в июле возобновил активные военные действия на севере и востоке Ливана.
Среди целей оказались как приграничные районы на юге страны, так и районы вблизи Триполи и долины Бекаа, где в результате ударов, по данным местных властей, погибли и мирные жители.
Израиль объясняет свои действия тем, что якобы хочет не допустить восстановления боевой инфраструктуры «Хезболлы». Кроме того, израильтяне утверждают, что ударами «обеспечивают защиту израильского населения» от потенциальных атак с севера. Однако в Ливане подчеркивают, что это именно Израиль нарушает условия перемирия и наносит удары по мирным жителям.
В Вашингтоне растет беспокойство, что подобная эскалация может дестабилизировать ситуацию в регионе и сорвать дипломатические усилия, пишет Reuters.
Как передает портал Axios, высокопоставленные чиновники выражают недовольство непредсказуемостью премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Некоторые прямо называют его «сумасшедшим», помешанным на затягивании военных конфликтов вокруг Израиля.
Действия израильского премьера, по мнению некоторых советников президента Трампа, наносят ущерб имиджу США и подрывают стратегическую координацию. При этом сам Трамп публично воздерживается от критики, несмотря на усиливающиеся призывы пересмотреть подход к сотрудничеству с Израилем, констатирует издание.