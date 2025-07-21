Специальный посланник США на Ближнем Востоке Томас Барак 21 июля заявил, что Соединенные Штаты не могут принудить Израиль прекратить военные удары по Ливану.

По словам дипломата, Вашингтон способен лишь «‎оказывать ограниченное влияние»‎ на решения израильского руководства, но «не имеет мандата заставлять Израиль что-либо делать».

Эти заявления прозвучали на фоне серии израильских авиаударов по территории Ливана, которые, по утверждению Тель-Авива, направлены против объектов «Хезболлы» и других движений. Несмотря на формально действующее перемирие, заключенное при посредничестве США в ноябре прошлого года, Израиль в июле возобновил активные военные действия на севере и востоке Ливана.

Среди целей оказались как приграничные районы на юге страны, так и районы вблизи Триполи и долины Бекаа, где в результате ударов, по данным местных властей, погибли и мирные жители.

Израиль объясняет свои действия тем, что якобы хочет не допустить восстановления боевой инфраструктуры «Хезболлы». Кроме того, израильтяне утверждают, что ударами «‎обеспечивают защиту израильского населения» от потенциальных атак с севера. Однако в Ливане подчеркивают, что это именно Израиль нарушает условия перемирия и наносит удары по мирным жителям.

В Вашингтоне растет беспокойство, что подобная эскалация может дестабилизировать ситуацию в регионе и сорвать дипломатические усилия, пишет Reuters.

Как передает портал Axios, высокопоставленные чиновники выражают недовольство непредсказуемостью премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Некоторые прямо называют его «‎сумасшедшим»‎, помешанным на затягивании военных конфликтов вокруг Израиля.

Действия израильского премьера, по мнению некоторых советников президента Трампа, наносят ущерб имиджу США и подрывают стратегическую координацию. При этом сам Трамп публично воздерживается от критики, несмотря на усиливающиеся призывы пересмотреть подход к сотрудничеству с Израилем, констатирует издание.



