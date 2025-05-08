Ситуация вокруг Кашмира накаляется: Индия обвинила Пакистан в нанесении ударов по военным базам с помощью беспилотников и ракет. По данным индийской армии, под обстрел попали объекты в Джамму, Удхампуре и Патханкоте. У аэропорта Джамму — одного из ключевых городов в контролируемой Индией части спорной территории Кашмира — были зафиксированы громкие взрывы, сообщил AFP источник в службах безопасности.

Это стало ответом на утренний рейд индийских дронов, в ходе которого, по данным Исламабада, были сбиты 25 израильских Harop, включая один аппарат, повредивший военный объект в Лахоре. В результате атаки были ранены четыре пакистанских солдата, а в Равалпинди сбит еще один беспилотник.

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф предупредил, что ответные действия «становятся все более неизбежными». Он подчеркнул: «Мы вынуждены ответить. Вопрос только во времени».

В ответ на обвинения Нью-Дели сообщил об ударах по пакистанским ПВО, включая уничтожение системы в Лахоре. По словам индийского Минобороны, эти действия стали зеркальным ответом на атаку, которую Исламабад отрицает.

Генерал Ахмед Шариф Чаудри, представитель пакистанской армии, назвал заявления Индии «фантомными» и потребовал доказательств. «В XXI веке каждая ракета оставляет цифровой след», — сказал он.

С индийской стороны сообщается о 16 жертвах среди гражданских, включая пятерых детей, а также о гибели одного солдата. Пакистанская сторона утверждает, что убила до 50 индийских военнослужащих, но эти данные не подтверждены. Также известно о погибшем мирном жителе и четырех раненых солдатах в Пакистане — об этом в ходе брифинга сообщил Чаудхри.

На фоне обострения отменен матч индийской премьер-лиги в Дхармсале, в 200 км от линии фронта.

Индийский МИД подчеркнул, что «выбор за Пакистаном»: «Мы не стремимся к эскалации, мы лишь ответили на теракт 22 апреля», — заявил глава ведомства Викрам Мисри.