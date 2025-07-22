Иран приостановил программу по обогащению урана после ударов США и Израиля по ключевым ядерным объектам в прошлом месяце, заявил глава иранского МИД Аббас Аракчи. Политик, однако, подчеркнул: Тегеран не собирается отказываться от своей ядерной программы и вскоре восстановит обогатительные мощности.

В интервью Fox News Аракчи подтвердил, что обогащение остановлено — но временно.

«Да, ущерб серьезный. Но мы не откажемся от обогащения, — заявил он. — Это достижение наших ученых и теперь — вопрос национальной гордости».

По его словам, Организация по атомной энергии Ирана сейчас оценивает масштаб разрушений, а также проверяет состояние запасов обогащенного урана. Иран продолжает настаивать, что его ядерная программа носит исключительно мирный характер и соответствует международным обязательствам.

Удары США и Израиля, нанесенные в июне, повредили объекты в Исфахане, Натанзе и Фордо. Президент Дональд Трамп и глава Пентагона Пит Хегсет позже заявили, что эти комплексы были «буквально стерты с лица земли».

Однако, как сообщила New York Times (NYT), американская разведка считает, что удары не разрушили объекты, а лишь отсрочили развитие ядерной программы Ирана на несколько месяцев.

По данным Управления военной разведки США, основа ядерной инфраструктуры Ирана не уничтожена. Этот вывод сделан с «низкой степенью уверенности».

NBC News ранее сообщал о повреждении только одного объекта, однако Белый дом опроверг эту информацию. CNN, ссылаясь на разведку, также отметила, что главные компоненты ядерной программы уцелели.

Президент США Дональд Трамп категорически отвергает факты из публикаций, продолжая настаивать, что ядерные объекты «полностью стерты с лица земли». Кроме того, 21 июля глава Белого дома заявил, что США готовы еще раз ударить по Ирану, если возникнет необходимость.

Несмотря на обострение, Аракчи заявил, что Иран готов к переговорам с США, но не напрямую.

До начала конфликта страны провели пять раундов переговоров при посредничестве Омана, но не смогли договориться об уровне допустимого обогащения.



