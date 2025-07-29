В понедельник вечером вооруженный мужчина с винтовкой штурмового типа открыл огонь в офисном здании на Манхэттене, убив четырех человек, включая полицейского, а затем покончил с собой. Еще один человек был тяжело ранен.

Как сообщили в полиции, нападавшим оказался 27-летний Шейн Тамура из Лас-Вегаса. Он вошёл в здание на Парк-авеню, открыл стрельбу в вестибюле, поднялся на лифте на 33-й этаж и продолжил нападение. После этого он выстрелил себе в грудь.

Погибший офицер полиции Нью-Йорка — Дидарул Ислам, 36 лет, иммигрант из Бангладеш и отец двоих детей. На момент атаки он работал охранником в здании. Его назвали героем. «Он делал свою работу и заплатил за это жизнью», — сказала комиссар полиции Джессика Тиш.

Среди других погибших — охранник, посетитель здания и ещё один человек на 33-м этаже, личности которых пока не раскрываются. Пятый пострадавший находится в критическом, но стабильном состоянии.

Инцидент вызвал панику: люди внутри здания заюаррикадировались в офисах, слышались крики и выстрелы. Здание арендуют такие компании, как НФЛ, Blackstone и KPMG. По данным полиции, стрелок действовал в одиночку. В его машине, припаркованной у здания, нашли револьвер и магазины с патронами.

Стрельба парализовала движение в центре Манхэттена и на общественном транспорте. Свидетели говорили о хаосе, эвакуации с поднятыми руками и крови на улицах.

Мотив нападавшего пока неизвестен. В полиции сообщили, что у него ранее были зафиксированы проблемы с психическим здоровьем.