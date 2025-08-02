Международное агентство по атомной энергии сообщило о новой эскалации ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции. По данным организации, 2 августа с 09:00 по местному времени в районе станции фиксировались артиллерийские обстрелы и удары беспилотников.

Представители станции проинформировали инспекторов МАГАТЭ о происходящем, при этом сами сотрудники агентства в тот момент слышали военную активность поблизости. Отмечается, что примерно в 1200 метрах от АЭС был замечен поднимающийся дым.