ВОЙНА В УКРАИНЕ
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МАГАТЭ: Объект возле Запорожской АЭС подвергся удару
В агентстве предупреждают о потенциальной угрозе ядерной безопасности
МАГАТЭ: Объект возле Запорожской АЭС подвергся удару
Объект возле Запорожской АЭС подвергся удару / AA
2 августа 2025 г.

Международное агентство по атомной энергии сообщило о новой эскалации ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции. По данным организации, 2 августа с 09:00 по местному времени в районе станции фиксировались артиллерийские обстрелы и удары беспилотников.

Представители станции проинформировали инспекторов МАГАТЭ о происходящем, при этом сами сотрудники агентства в тот момент слышали военную активность поблизости. Отмечается, что примерно в 1200 метрах от АЭС был замечен поднимающийся дым.

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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси предупредил, что «любая атака вблизи атомной станции, вне зависимости от её цели, представляет потенциальную угрозу ядерной безопасности и должна быть немедленно предотвращена».

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