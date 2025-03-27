Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) может возобновить работу через несколько месяцев после прекращения боевых действий, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Однако для полной перезагрузки всех шести реакторов потребуется более года.

Эта крупнейшая атомная станция Европы до войны обеспечивала до 20% электроэнергии Украины. Сейчас ее реакторы остановлены, а обстрелы и атаки дронов угрожают безопасности. Киев и Москва обвиняют друг друга в атаках на объект, повреждении линий электропередачи и создании риска ядерной катастрофы.

Гросси подчеркнул: управление станцией остается профессиональным, но доступ к ряду участков ограничен. Персонал МАГАТЭ продолжает работу на объекте, однако передвижение инспекторов осложнено военной ситуацией. Ведутся ремонтные работы, но их масштабы ограничены.

Перезапуск станции возможен, но займет время. По словам Гросси, сначала заработает один реактор, затем остальные. Полный ввод в эксплуатацию может занять более года. Одной из главных проблем остается нехватка воды для охлаждения, особенно после разрушения Каховского водохранилища. Сейчас станция использует скважины, но в случае прекращения огня можно будет реализовать более масштабные проекты водоснабжения.

Гросси заявил, что прекращение боевых действий даст возможность восстановить энергоблоки, но судьба станции остается неопределенной. Контроль над объектом остается предметом споров, и пока стороны не готовы к переговорам. Однако МАГАТЭ продолжает следить за ситуацией, подчеркивая важность безопасности на станции.

Станция была захвачена российскими войсками еще весной 2022 года. Россия вскоре заменила украинских сотрудников представителями «‎Росатома»‎. Это стало причиной того, почему Украина настойчиво требовала от ЕС и США ввести санкции против главной атомной компании России.

С тех пор Москва и Киев договорились, что МАГАТЭ будет иметь небольшой штат сотрудников на Запорожской АЭС, чтобы следить за ситуацией. В последнем квартальном отчете говорится, что ситуация с безопасностью на станции остается нестабильной, и российские войска ограничивают доступ к некоторым частям объекта.



