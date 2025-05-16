ПОЛИТИКА
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Румыния станет монархией снова?
Монархия может вернуться, а многие румыны были не прочь видеть Карла III своим королем, заявил лидирующий кандидат в президенты Джордже Симион
Румыния станет монархией снова?
/ Reuters
16 мая 2025 г.

Лидер партии AUR и фаворит предстоящих президентских выборов в Румынии Джордже Симион поддержал идею восстановления монархии и заявил, что она вновь приобретает актуальность. В интервью Brussels Signal он также рассказал, что в недавнем прошлом многие румыны мечтали видеть в роли короля именно Карла III, нынешнего британского монарха. По словам Симиона, «некоторые всерьез думали о Карле пять или десять лет назад», но теперь это невозможно — «он уже занят другим троном».

Причиной особой симпатии к британскому королю стали его тесные личные связи с Румынией. Еще будучи принцем, Карл неоднократно посещал страну, приобретал недвижимость в Трансильвании и открыто выражал привязанность к румынской культуре. По словам местных наблюдателей, Карл в Румынии действительно популярен, а любовь к стране — взаимна.

Вопрос о восстановлении монархии осложняется отсутствием мужских наследников у последнего короля Румынии — Михаила I, который после отмены престола в 1947 году оставил пять дочерей. Старшая — принцесса Маргарета — получила титул главы королевского дома, но с формальной точки зрения восхождение женщины на престол противоречит традиционному салическому праву. Сам король Михай пытался изменить порядок наследования в 2007 году, но его решение не имело официальной силы в условиях отсутствия монархии.

Симион подчеркнул, что лично выступает за возвращение монархии, если удастся найти подходящего претендента. Он считает, что монархия придает политической системе «непрерывность», а монарх, не зависящий от электоральных циклов, способен играть более стабильную роль в управлении страной. «Монарх — это на всю жизнь. Ему не нужно бороться за голоса», — заявил Симион.

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