Администрация Дональда Трампа запустила новое мобильное приложение, позволяющее мигрантам без легального статуса покинуть США добровольно. Приложение CBP Home заменило CBP One, которое при президенте Байдене использовалось для записи на подачу заявлений о въезде.

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила, что новое приложение дает возможность уехать без задержания, сохранив шанс на легальный въезд в будущем. «Если они не воспользуются этим, мы их найдем, депортируем и они никогда не вернутся», — предупредила она.

Трамп, объявивший массовую депортацию своим приоритетом, уже подписал ряд мер, ужесточающих иммиграцию. Президент сделал массовые депортации ключевой частью своей политики. Его администрация уже подписала указ, обязывающий нелегалов зарегистрироваться или грозит им штрафами и тюремным заключением.

Закрытие CBP One вызвало шок среди мигрантов, ожидавших въезда в США. В Тихуане люди со слезами на глазах безуспешно пытались обновить приложение. «Я не могу в это поверить», — заявила в интервью Reuters 52-летняя венесуэлка Нидия Монтенегро, мечтавшая воссоединиться с сыном в Нью-Йорке.

На границе в Пьедрас-Неграс мигранты с рюкзаками и одеялами отчаянно искали выход. Некоторые записывали плачущие сообщения родным. «Это конец, они все заблокировали», — заявила колумбийка Маргелис Тиноко своему 13-летнему сыну.

Новый шаг Трампа усиливает его жесткую миграционную политику, включая планы отправки войск к границе и признания наркокартелей террористическими организациями.

Сам Трамп в предвыборных обещаниях утверждал, что якобы нелегальные мигранты ответственны за рост преступности и оборота наркотиков в США. Самым знаменитым его выражением предвыборного периода стало утверждение, будто мигранты из Гаити «едят кошек и собак». Это заявление вызвало бурю негодования среди всего мигрантского сообщества, против Трампа даже подали иск в суд. Однако это не помешало ему победить на выборах.