Пятую годовщину со дня повторного открытия Айя-Софии в статусе мечети отметили в Турции. Президент Реджеп Тайип Эрдоган напомнил об этом событии в публикации на платформе X: «Пять лет назад мы сняли с нее цепи и вновь вернули в Айя-Софию азан (призыв к молитве — ред.). С Божьей помощью, она останется свободной навсегда». К сообщению был прикреплен президентский указ, опубликованный в «Официальном вестнике», которым в 2020 году здание было передано в ведение Управления по делам религии и вновь открыто для богослужений.

Айя-София на протяжении веков меняла свое предназначение. Сначала — христианский храм в течение 916 лет, затем — мечеть с 1453 по 1934 год, и музей — на протяжении следующих 86 лет. В июле 2020 года турецкий суд отменил постановление начала прошлого века о превращении собора в музей. Уже 24 июля того же года в здании прошла первая за 86 лет пятничная молитва.

Несмотря на восстановление религиозной функции, Айя-София остается и важным туристическим объектом. Она открыта как для местных, так и для иностранных посетителей и входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО с 1985 года.