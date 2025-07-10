ТУРЦИЯ
1 мин чтения
Легендарная мечеть отмечает 5 лет со дня возвращения
Президент Эрдоган поздравил прихожан Айя-Софии и всех верующих: «Пять лет назад мы сняли с нее цепи — и, с Божьей помощью, она останется свободной навсегда»
Легендарная мечеть отмечает 5 лет со дня возвращения
/ Reuters
10 июля 2025 г.

Пятую годовщину со дня повторного открытия Айя-Софии в статусе мечети отметили в Турции. Президент Реджеп Тайип Эрдоган напомнил об этом событии в публикации на платформе X: «Пять лет назад мы сняли с нее цепи и вновь вернули в Айя-Софию азан (призыв к молитве — ред.). С Божьей помощью, она останется свободной навсегда». К сообщению был прикреплен президентский указ, опубликованный в «Официальном вестнике», которым в 2020 году здание было передано в ведение Управления по делам религии и вновь открыто для богослужений.

Айя-София на протяжении веков меняла свое предназначение. Сначала — христианский храм в течение 916 лет, затем — мечеть с 1453 по 1934 год, и музей — на протяжении следующих 86 лет. В июле 2020 года турецкий суд отменил постановление начала прошлого века о превращении собора в музей. Уже 24 июля того же года в здании прошла первая за 86 лет пятничная молитва.

Несмотря на восстановление религиозной функции, Айя-София остается и важным туристическим объектом. Она открыта как для местных, так и для иностранных посетителей и входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО с 1985 года.

Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us