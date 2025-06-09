Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о неизвестных подробностях встречи Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве в 2021 году. По словам министра, американский президент тогда заявлял, что США не хотели бы допустить «подрыва монолитности» России и хвалил российский путь развития.

«Ваша империя развивалась иначе, присоединяла к себе территории, где века, а то и дольше, жили оседлые народы, и вы не опускали их ни в какие плавильные котлы, оставляли с уважением все их традиции, чтили их историю, культуру, религию. И поэтому это совершенно другое государственное образование, цивилизационное в самых разных смыслах этого слова. И мы не хотим, чтобы кто-то эту монолитность, это единство подорвал», — процитировал слова Байдена Лавров. Комментарии были сделаны в ходе встречи в узком составе.

Лавров отметил, что пересказал слова бывшего американского президента «почти близко к тексту».

Лавров также сравнил эти высказывания с недавним заявлением президента Бразилии Лула да Силвы о том, что Байден считал необходимым «уничтожить Россию». «Это два разных человека», — заявил глава МИД РФ о Байдене образца 2021 года и более позднем периоде.

«Тогда его главная забота была, чтобы Россия не потеряла способность контролировать свою военную мощь. А здесь главное было просто Россию уничтожить, насколько можно понять президента Лулу», — пояснил Лавров.

По словам министра, в начале женевского саммита Байден говорил о том, что у США и России своя история, которую необходимо уважать. Он сравнивал американскую модель развития как «плавильный котел» для мигрантов с российским путем, где империя присоединяла территории, сохраняя традиции местных народов.

Встреча Путина и Байдена состоялась 16 июня 2021 года на фоне сообщений о наращивании российских войск на границе с Украиной. Перед саммитом оба лидера отмечали, что отношения двух стран опустились до низшей точки за последние годы, однако сами переговоры прошли в позитивном тоне.

После начала войны в Украине Байден неоднократно критиковал Путина, а США стали крупнейшим поставщиком военной помощи Киеву. Преемник Байдена Дональд Трамп обвинил бывшего президента в эскалации конфликта и называл его «войной Джо Байдена». Вице-президент Джей Ди Вэнс назвал финансирование Украины при Байдене «безумием», отметив, что Киеву было направлено $300 млрд.