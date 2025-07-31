Таиланд пошел на переговоры с Камбоджей об урегулировании вооруженного конфликта только после личного звонка президента США Дональда Трампа. До этого Бангкок отклонял предложения посредничества от Малайзии и Китая и настаивал на двустороннем формате, сообщает Reuters со ссылкой на источники в тайском правительстве.

Телефонный разговор между президентом США и исполняющим обязанности премьера Таиланда Пхумтамом Вечайчайем состоялся в субботу, через два дня после начала боестолкновений вдоль 200-километрового участка границы. Спустя сутки Трамп публично заявил, что обе страны согласились встретиться и обсудить условия прекращения огня — и что США не вернутся к торговым переговорам до достижения перемирия.

«Сначала мы сказали, что хотим провести двусторонние переговоры до объявления о перемирии», — рассказал источник в правительстве Таиланда. Он отметил, что именно США настояли на организации встречи, которую в итоге решили провести в столице Малайзии — как нейтральной площадке и в рамках регионального формата.

Переговоры прошли в Путраджае в понедельник при участии премьеров Пхумтама и Хун Мане, а также главы малайзийского правительства Анвара Ибрагима, который возглавляет АСЕАН. По итогам встречи было подписано совместное заявление о прекращении огня с полуночи и продолжении диалога.