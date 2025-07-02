ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Трамп «внимательно следит» за Сумской областью
Американский президент прокомментировал возможное новое наступление России на Украину
Трамп «внимательно следит» за Сумской областью
/ Reuters
2 июля 2025 г.

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что «внимательно следит» за наращиванием российских войск вблизи города Сумы на северо-востоке Украины.

По данным The Wall Street Journal, Москва сосредоточила в регионе до 50 тыс. солдат, включая воздушно-десантные и морские бригады, что составляет примерно треть от контингента, использованного в начале вторжения 2022 года. Войска находятся на расстоянии менее 20 км от Сум.

Отвечая на вопрос о потенциальной атаке, Трамп ограничился комментарием: «Посмотрим, что будет. Я внимательно слежу».

Командующий ВСУ Александр Сырский ранее заявил, что российское наступление в Сумской области было остановлено, и линия фронта стабилизирована.

Тем не менее, Москва продолжает занимать села в приграничной зоне и вынуждать эвакуироваться местное население. Город Сумы, где до войны проживало около 255 тыс. человек, оказался на грани нового витка боев.

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