Погасли светофоры, остановлены метрополитены и железнодорожное сообщение, не работают интернет и банкоматы. Аэропорты функционируют в ограниченном режиме с использованием генераторов. Персоналу больниц и других экстренных служб рекомендовано по возможности выключить компьютеры и принять другие меры для экономии электроэнергии. Сообщается о перебоях во Франции и Германии. Прогнозов относительно восстановления подачи электроэнергии пока что нет. Причина сбоя пока неизвестна. Одна из версий – кибератака.