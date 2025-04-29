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В Испании и Португалии пропало электричество
Масштабный блэкаут парализовал Испанию и Португалию.
В Испании и Португалии пропало электричество / TRT Russian
29 апреля 2025 г.

Погасли светофоры, остановлены метрополитены и железнодорожное сообщение, не работают интернет и банкоматы. Аэропорты функционируют в ограниченном режиме с использованием генераторов. Персоналу больниц и других экстренных служб рекомендовано по возможности выключить компьютеры и принять другие меры для экономии электроэнергии. Сообщается о перебоях во Франции и Германии. Прогнозов относительно восстановления подачи электроэнергии пока что нет. Причина сбоя пока неизвестна. Одна из версий – кибератака.

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