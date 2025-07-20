Президент Дональд Трамп заявил в воскресенье, что готов помочь афганским беженцам, которые уже несколько лет находятся в эмиграционном центре в Объединенных Арабских Эмиратах. Речь идет об афганцах, покинувших страну после вывода американских войск и возвращения талибов к власти в 2021 году.

«Я постараюсь спасти их, начиная прямо сейчас», — написал Трамп в социальной сети Truth Social, сославшись на материал Just the News. Издание утверждает, что власти ОАЭ якобы готовятся передать некоторых афганских беженцев талибам. Госдепартамент США отказался от комментариев.

Эмираты в 2021 году по просьбе Вашингтона согласились временно приютить тысячи афганцев, эвакуированных из Кабула. Однако часть из них до сих пор остается в ОАЭ в условиях правовой неопределенности. По данным ООН, за последние семь месяцев почти 2 млн афганцев были депортированы из Ирана и Пакистана. Германия на прошлой неделе выслала еще 81 человека. Некоторые европейские страны на фоне кризиса также ужесточают миграционные правила.

Несмотря на то, что администрация прежнего президента Джо Байдена приняла около 200 тыс. афганцев после эвакуации из Кабула, многие семьи по-прежнему ждут переселения. Среди них — родственники военнослужащих США, дети, которых должны были воссоединить с родителями, и афганцы, работавшие на американское правительство во время 20-летней войны.

Адвокатская организация #AfghanEvac призвала Трампа перейти от слов к делу. «Президент Трамп обладает полномочиями. Он должен дать указания Министерству внутренней безопасности и Госдепу ускорить процесс и добиться заключения соглашений с третьими странами», — заявил глава организации Шон ВанДайвер.

Специальный докладчик ООН по правам человека в Афганистане Ричард Беннетт выразил «глубокую тревогу» и призвал правительство ОАЭ немедленно остановить планы депортации. «Те, кто вынужден вернуться, подвергаются значительному риску преследований, репрессий и насилия», - предупредил Беннетт.