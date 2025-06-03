У премьер-министра Никола Пашиняна новый мощный противник — Армянская Апостольская Церковь. Главные религиозные иерархи обвинили премьер-министра в попытках подорвать авторитет церкви, говорится в заявлении, опубликованном 2 июня по итогам заседания Верховного духовного совета в Эчмиадзине.

По утверждению церкви, критика со стороны главы правительства в адрес духовенства, включая Католикоса всех армян Гарегина II, выходит за рамки допустимого. В заявлении отмечается: используемая Пашиняном риторика нарушает нормы общественного поведения и оскорбляет религиозные чувства верующих.

«Премьер-министр вновь выступил с нападками на Армянскую Апостольскую Святую Церковь, прибегая к выражениям и обвинениям, не соответствующим статусу государственного деятеля», — говорится в заявлении. Церковь расценивает действия главы правительства как попытку ограничить ее деятельность и влияние внутри страны и за рубежом, указывая на их политическую мотивированность.

Конфликт обострился в конце прошлой недели после заявлений Пашиняна и его супруги Анны Акопян, в которых они обрушились с оскорблениями на священнослужителей, в том числе епископа Гугаркской епархии Ованнеса Акопяна. Пашинян обвинил священников в нарушении обета безбрачия.

В одном из сообщений Пашинян предположил, что в случае подтверждения информации о наличии ребенка у Католикоса Гарегина II, тот не может оставаться во главе Церкви. Подтверждающих данных премьер-министр не представил.

В дополнение к этим обвинениям Пашинян заявил, что правительство должно участвовать в процедуре избрания Католикоса. В частности, отметил премьер, власти должны проводить проверку на добропорядочность кандидатов. Это заявление вызвало критику со стороны религиозных кругов, поскольку церковные дела регулируются каноническим правом и не подпадают под юрисдикцию светской власти.

С чего все началось?

Противостояние между армянской церковью и Пашиняном продолжается с 2020 года, когда церковный собор потребовал отставки Пашиняна на фоне провальной для Армении 44-дневной войны за Карабах. С тех пор правительство Пашиняна начало пересматривать роль церкви и усилила контроль за ее деятельностью.

В минувшие выходные ситуация обострилась на фоне инцидента в монастыре Мармашен в Ширакской области, где произошла словесная перепалка между сторонниками церкви и представителями власти. Причиной послужила публикация настоятеля храма Парена Петросяна — он предостерег сторонников Пашиняна от визитов на территорию монастыря. В ответ один из сторонников премьер-министра организовал публичный визит, который и привел к конфликту.



