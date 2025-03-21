ПОЛИТИКА
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Бельгия: конфискация активов РФ — это акт войны
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что возможная конфискация замороженных российских активов станет актом войны и создаст системные риски для мировой экономики
Бельгия: конфискация активов РФ — это акт войны
Барт де Вевер / Reuters
21 марта 2025 г.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер резко высказался против идеи конфисковать замороженные российские активы в Европе, назвав такой шаг «актом войны». Его слова приводит издание Politico.

По его мнению, подобное решение может привести к масштабным последствиям для мировой финансовой системы. «Мы не живем в мире фантазий. Мы в реальном мире, где, если вы отнимете у кого-то €200 млрд, будут последствия», — подчеркнул де Вевер.

Несколько стран, включая Францию, Великобританию и Испанию, активно поддерживают идею конфискации и последующей передачи средств на нужды обороны Украины.

Брюссель, где находится международный депозитарий Euroclear, может стать ключевым юридическим полем для будущих разбирательств. В случае передачи активов Украине держатели могут подать новые иски против Euroclear.

Россия неоднократно заявляла, что рассматривает конфискацию своих активов как незаконную и пообещала принять зеркальные меры в ответ. Кремль назвал подобные действия воровством и предупредил о серьезных юридических последствиях.

13 марта Канада перечислила Украине первый транш в размере $1,7 млрд из доходов, полученных от российских активов. Москва отреагировала резко, назвав это незаконным актом.

Ранее стало известно, что Европейский союз больше не рассматривает возможность полной конфискации замороженных российских активов.

Точная причина отказа от конфискации не раскрывается, однако, по данным СМИ, ряд стран выступили против. Их позиции основаны на юридических рисках, опасении создать прецедент, который навредит финансовой системе ЕС, и стремлении использовать доходы от активов для поддержки Украины.

Кроме того, в документе подчеркивается, что наличие активов может быть полезным рычагом в будущих переговорах с Россией. Как отметила одна из европейских дипломатов, «люди начинают понимать, что иметь эти активы может быть важнее, чем конфисковать их, не зная, как использовать».

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