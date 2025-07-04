Турция вошла в состав Совета Организации Объединенных Наций по продовольствию и сельскому хозяйству (ФАО) по итогам выборов, прошедших на 44-й сессии Конференции ФАО в Риме.

В заявлении МИД подчеркивается, что Турция на протяжении многих лет поддерживает тесное сотрудничество с ФАО. Открытие Регионального офиса ФАО по Центральной Азии в Анкаре и запуск программ партнерства между ФАО и Турцией стали важными вехами в этом взаимодействии.

Анкара рассчитывает, что членство в Совете позволит ускорить реализацию совместных проектов в сфере глобальной продовольственной безопасности.

МИД Турции также подтвердил приверженность Целям устойчивого развития ООН, особенно задаче по достижению «нулевого голода» к 2030 году. Анкара заявила, что будет продолжать активно поддерживать многостороннее сотрудничество в этой сфере.