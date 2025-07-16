Предложение главы Минобороны Израиля Исраэля Каца создать «гуманитарный город» на юге Газы вызвало ожесточенные политические споры внутри кабинета Нетаньяху, пишет Reuters.

Инициатива, озвученная Кацем в начале июля, предполагает переселение до 600 тыс. палестинцев, ранее изгнанных из своих домов, в новую зону в районе Рафаха, у границы с Египтом.

По словам министра, территория будет находиться под контролем международных сил и станет безопасным убежищем для мирных жителей. Однако критики — от высокопоставленных военных до лидеров оппозиции — предупреждают: на деле это может привести к насильственному переселению или даже этнической чистке.

Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт уже сравнил «гуманитарный город» Нетаньяху с концлагерями нацистской Германии.

Как уточняет Reuters, план Каца пока остается лишь идеей: четкого согласия до сих пор нет.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху обсудил предложение с министрами и военными 13 июля, но, по сообщениям двух израильских чиновников, отверг его в первоначальном виде. Не из гуманитарных соображений или давления мирового сообщества — а как «слишком дорогостоящее и сложное», уточняет издание. Премьер поручил подготовить более дешевый и быстрый вариант, что еще больше подчеркивает, что Нетаньяху не волнуют жизни палестинцев.

Военные Израиля утверждают, что проект требует масштабной инфраструктуры: водоснабжения, канализации, медицинской помощи и поставок продовольствия. Один источник сообщил, что все находится на самой начальной стадии планирования, и подчеркнул: цель — помощь тем палестинцам, которые готовы к сотрудничеству с Израилем.

Некоторые аналитики считают, что идея предназначена скорее для давления на ХАМАС в ходе переговоров о прекращении огня и ради удовлетворения требований ультраправых министров в правительстве. Такие политики, как Итамар Бен-Гвир и Бецалель Смотрич, открыто выступают за продолжение войны и выселение палестинцев из Газы.

Хотя Кац заявил, что переселенцы не смогут покидать лагерь, его пресс-служба отказалась уточнить детали. Военные утверждают, что переселение будет добровольным, но скептицизм нарастает.

«Жителям разрешат выходить? Если нет — как их будут удерживать? Забором? Электрическим? Сколько солдат потребуется для охраны? И что они сделают, если дети попытаются покинуть город?» — заявил в кнессете лидер оппозиции Яир Лапид, также намекая, что это будет концлагерь.



