Директор национальной разведки США Джон Рэтклифф поделился в минувший вторник данными российской разведки, касающимися предвыборной кампании 2016 года, но не смог подтвердить, полностью ли они соответствуют действительности, сообщает РИА «Новости».

«В конце июля 2016 года разведслужбы США получили возможность ознакомиться с российской разведывательной аналитикой, в которой содержались предположения, что кандидат в президенты Хиллари Клинтон в рамках плана предвыборной кампании одобрила организацию скандала против кандидата в президенты Дональда Трампа, приписав ему связи с Путиным и российским взломом Национального комитета Демократической партии», - сказано в письме Рэтклиффа главе юридического комитета сената Линдси Грэму.

При этом Рэтклифф добавил, что разведсообщество США не в курсе, «насколько точны эти предположения и насколько российская разведывательная аналитика может содержать преувеличения или фабрикации».

По его словам, эта информация была передана тогдашнему президенту Бараку Обаме. В сентябре 2016 года об этом также доложили директору ФБР Джеймсу Коми и первому замдиректора ФБР по контрразведке Питеру Стржоку, которые позже при Трампе оказались в центре скандала с дальнейшим увольнением.

ФБР, сказал директор национальной разведки, предвзято отнеслось к этой информации, сконцентрировав внимание на всем, что касалось только Трампа, не обращая внимания на сведения о Клинтон.

«Это не российская дезинформация, и данные не были оценены таким образом разведывательным сообществом. В ближайшие дни я проинформирую Конгресс о секретных источниках и методах получения информации», - заявил он.

Демократы обвинили Рэдклиффа в политизации разведданных с целью помочь нынешней предвыборной кампании Трампа. «За 35 дней до выборов директор национальной разведки распространяет непроверенные российские слухи», - отметили в партии.

Глава сенатского комитета Линдси Грэм, со своей стороны, заявил, что точность «оценок российской разведки» не имеет значения. «Вопрос вот в чем - расследовало ли ФБР обвинения относительно Клинтон так, как они расследовали обвинения против Трампа? Если нет, то почему?» - отметил он.

Вашингтон обвинил Москву в 2016 году во вмешательстве в президентские выборы. Российские власти это отрицают. На основе доклада о связях Трампа с Москвой американские спецслужбы следили за сотрудниками администрации президента США. Этим делом также занимался спецпрокурор Роберт Мюллер, который не нашел свидетельств «сговора Трампа с Россией». При этом, по его словам, вмешаться в выборы в США Москва пыталась.