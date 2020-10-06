На фоне массовых антиправительственных акций протеста, не стихающих в разных городах Египта с 19 сентября, власти арабской страны казнили 15 человек для устрашения протестующих, пишет Anadolu.

Как отмечается, президент республики Абдель-Фаттах ас-Сиси одобрил решение суда.

Два члена организации «Братья-мусульмане», арестованные в ходе демонстраций в Александрии в августе 2013 года, были казнены в пятницу, 2 октября. Египетские власти не делали никаких официальных заявлений по данному поводу. О трагических событиях в стране рассказали оппозиционные телеканалы и правозащитные организации, расположенные за пределами АРЕ.

Одна из правозащитных организаций, базирующаяся в Лондоне, объявила о казни 49-летнего Ясира аль-Эбасири и 45-летнего Ясира Шукра, содержащихся в тюрьме Тора в Египте. На следующий день были казнены еще 13 граждан АРЕ, причем власти до сих пор скрывают этот факт.

Сообщение о казни политзаключенных появилось в эфире телеканала «Ватан», известного симпатиями к «Братьям-мусульманам». Подобного рода информация передавалась также на оппозиционных каналах Mükemmilin и Şark, вещающих за пределами Египта. Согласно данным последнего, родственников казненных попросили забрать тела из морга больницы «Зинхум» в Каире.

Администрация ас-Сиси серьезно обеспокоена выступлениями, получившими название «Сентябрьское восстание». Они вспыхнули в Египте 19 сентября по призыву известного оппозиционера Мухаммада Али и распространились на многие города страны. Режим, не воспринимавший эти протесты всерьез изначально, начал применять силу против демонстрантов в ходе акций под названием «Пятничный гнев» и «Пятничная победа».

25 сентября от рук египетских сил безопасности погибли трое протестующих, однако это не остановило волну недовольства. Опасаясь, что выступления могут распространиться и дальше, власти, как отмечают правозащитники, приступили к реализации плана «Б», выбрав орудием для устрашения масс 50 заключенных, приговоренных ранее к смертной казни.

Египет - одна из основных стран-нарушителей прав человека. По словам правозащитников, обеспокоенных ситуацией в АРЕ, где в тюрьмах содержатся тысячи ни в чем не повинных людей, с 2015 года количество казней выросло до беспрецедентного уровня.