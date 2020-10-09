Новый электоральный цикл в России, начавшийся сразу после сентябрьских выборов, стартовал с громкой отставки. Покинул пост один из главных «долгожителей» российской публичной политики – губернатор Белгородской области Евгений Савченко. Еще недавно его отставка казалась абсолютно невероятной. Теперь же понятно, что любые прогнозы экспертов относительно будущего крупных политических фигур – дело неблагодарное. Убрать могут любого и в любой момент

Белгород не покорился даже Жириновскому

Евгений Савченко возглавил Белгородскую область еще в 1993 году, его назначил тогдашний российский президент Борис Ельцин. Ельцин уволил предыдущего главу областной администрации Виктора Берестового «за систематическое невыполнение указов президента», после чего экс-губернатор ушел в Госдуму. Он еще долго блуждал по различным должностям, оставаясь в федеральной обойме политиков: достаточно сказать, что 15 лет Берестовой был зампредом Центробанка России, курируя не что иное, как банковское хозяйство.

Савченко – профессиональный аграрий, до назначения в Белгородскую область он работал в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия РСФСР. Работая губернатором, умудрился защитить докторскую диссертацию по экономике, а затем еще и стать член-корреспондентом Россельхозакадемии. У Савченко за плечами пять губернаторских избирательных кампаний, причем результат его варьировал от 53,4% (в мае 1999 года) до 80,5% (в декабре 1995 года). Даже участвовавший в выборах в 1999 году лично председатель ЛДПР Владимир Жириновский умудрился набрать лишь 17,4% голосов – в три раза меньше, чем любимый народом Савченко.

Успех губернатора подтверждают и результаты экономического развития Белгородской области, которая стала крупнейшим аграрным производителем России. Скажем, за последние десять лет валовый сбор зерновых и производство мяса в области увеличились вдвое.

Совет Федерации как синекура для отставников

Неудивительно, в общем, что Кремль был вполне доволен и политическими, и экономическими результатами работы Савченко. Так, в августе в рейтинге политической устойчивости губернаторов «Госсовет 2.0», разработанном агентством «Минченко консалтинг», Евгения Савченко записали в группу глав регионов со стандартной выживаемостью.

Эксперты поставили Савченко 15 баллов из 35 возможных. Для сравнения: самые высокие баллы оказались у чеченского лидера Рамзана Кадырова и мэра Москвы Сергея Собянина с результатами 20 баллов.

Однако минул всего месяц – и Савченко ушел с губернаторского поста, казалось бы, безо всяких видимых предпосылок. Эксперты Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) отмечают, что, как правило, отставки сопряжены с одним из четырех факторов:

- губернатор является выходцем из «оппозиционных» политических партий

- губернатор конфликтует с федеральными группами влияния

- губернатор был фигурантом негативных публикаций в общенациональных медиа

- в регионе проходили протестные кампании, получившие национальный резонанс

В случае с Евгением Савченко ни один из этих факторов не сработал – ушел конкурентоспособный и успешный губернатор, отставку которого вроде бы ничто не предвещало. Ушел, как обычно, на синекуру – в члены Совета Федерации.

Шесть губернаторов – в обоих черных списках

Стремительная и, по сути, беспричинная отставка Савченко – доказательство того, что Кремль готов пожертвовать любым публичным политиком, даже имеющим безупречный бэкграунд. Ведь причины и поводы кадровых перестановок в высших эшелонах российской власти не раскрываются и не разъясняются.

В условиях подобной «византийщины» любые экспертные прогнозы о судьбе конкретных губернаторов, казалось бы, не должны иметь никакой ценности. На самом деле, их полезно изучать, чтобы понимать суть внутренних конфликтов в регионах. Два последних крупных исследования, посвященных этому вопросу, были сделаны «Минченко консалтинг» и АПЭК. В обоих рейтингах по семь пунктов, при этом шестеро губернаторов фигурируют в обоих «черных списках»:

- Рашид Темрезов (Карачаево-Черкесия)

- Валентин Коновалов (Хакасия)

- Шолбан Кара-Оол (Тыва)

- Владимир Сипягин (Владимирская область)

- Сергей Морозов (Ульяновская область)

- Вячеслав Битаров (Северная Осетия)

Причем если в случае с Карачаево-Черкесией, Тывой и Ульяновской областью главными причинами называют высокую степень «усталости» населения (Морозов занимает свой пост с 2005 года, Кара-Оол – с 2007 года, а Темрезов – с 2011 года), то во Владимирской области и Хакасии, напротив, Сипягин и Коновалов – недавно избранные губернаторы.

Вместе с тем, по мнению экспертов АПЭК, за два года нахождения во главе региона и Сипягин, и Коновалов так и не сумели выстроить отношения с руководством областных центров и законодательных собраний.

Двойственную оценку вызывает высокий протестный потенциал, который присутствует в отдельных регионах. Причем иные конфликты имеют длительную историю (как, скажем, противостояние единоросса Сергея Морозова с региональным и федеральным руководством КПРФ), иные возникли совсем недавно (например, протесты из-за строительства на территории Владимирской области федеральной трассы M12 и подходов к трассе M7).

Что важнее – властолюбие или рационализм?

Эксперты АПЭК считают, что высокий протестный потенциал – это фактор, который одновременно и повышает, и снижает вероятность скорой замены глав регионов. Ведь в условиях начавшегося электорального цикла такая ротация может попросту выпустить джинна из бутылки, спровоцировав протестное голосование на выборах в Госдуму в 2021 году. А для Кремля, который все усилия бросил на создание видимости тотальной поддержки, это смерти подобно.

Любопытная ситуация сложилась на Северном Кавказе, где в каждой республике настолько сложная внутриэлитная ситуация, что форсирование отставки действующих глав может разрушить хрупкий баланс между группами влияния. А вот, например, Тыва – хронически депрессивная и территориально отдаленная территория, куда просто крайне сложно подыскать подходящего кандидата на пост нового губернатора.

В общем, политическая траектория у каждого губернатора своя. Вместе с тем, аналитики «Минченко консалтинг» (к слову, занимающегося и сопровождением предвыборных кампаний) дают несколько рекомендаций главам регионов, как бы им усидеть подольше. В этих условиях эффективная стратегия глав регионов должна включать в себя:

- минимизацию рисков со стороны членов «ближнего круга» Владимира Путина

- гармонизацию отношений с региональными элитами

- формирование «больших проектов» развития региона- качественную работу по формированию своего имиджа

- выстраивание дружественной инфраструктуры не только в СМИ, но и в социальных медиа

Видимо, при удачном совпадении всех этих факторов региональный глава может надеяться на то, что пробудет в должности как можно дольше. Хотя чем ближе думские выборы, тем больше неопределенности. Ведь порой патологическая жажда власти убивает рациональные соображения.