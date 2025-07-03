Парламент Великобритании проголосовал за признание активистской группы Palestine Action террористической организацией. Это крупнейшая пропалестинская организация Британии — потому такое решение парламентариев вызвало резкую критику со стороны правозащитников, которые назвали это опасной атакой на гражданские свободы.

Палата общин одобрила соответствующий приказ 2 июля: 385 депутатов проголосовали «за», 26 — «против». Вместе с Palestine Action были запрещены также две неонацистские организации — Maniacs Murder Cult и Russia Imperial Movement, в рамках обновленного Закона о терроризме 2000 года.

Правительство утверждает, что меры направлены не против выражения мнения, а против насилия.

«Эта группа прячется за маской протеста», — заявил министр МВД Дэн Джарвис.

По его оценке, члены группы якобы «применяют оружие, бросают дымовые шашки и наносят многомиллионный ущерб оборонной инфраструктуре, включая оборудование для НАТО».

Однако оппоненты осудили решение. Независимая депутат Зара Султана заявила, что теперь мирные протестующие приравниваются к неонацистам — при этом наиболее радикальные группы ультраправых остаются в рамках закона.

«Это студенты, медсестры, пожарные — не террористы», — подчеркнула депутат. — «Они использовали краску, а не взрывчатку».

Правозащитные организации и эксперты ООН также выразили обеспокоенность решением британского парламента. В письмах, направленных министру внутренних дел Иветт Купер накануне голосования, сотни юристов предупредили, что новый запрет стирает грань между протестом и терроризмом.

Группа Palestine Action фокусируется на срыве деятельности израильской оружейной компании Elbit Systems в Великобритании. По словам активистов, их действия направлены на то, чтобы остановить участие Великобритании в военных преступлениях в Газе.

«Настоящий террор — это то, что Израиль делает с палестинцами при поддержке британского правительства», — заявили в организации.



