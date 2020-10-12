ПОЛИТИКА
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Телеведущий Владимир Соловьев выдал компьютерную игру за бои в Карабахе
Ранее в эфире своего шоу «Соловьев LIVE» на YouTube он накричал на редакторов, которые перепутали флаги Азербайджана и Армении. На вопрос, не намерен ли он извиниться за вопиющие ошибки, телеведущий удивился: «Перед кем?»
Телеведущий Владимир Соловьев выдал компьютерную игру за бои в Карабахе
Фото: Александр Мамаев /URA.RU / ТАСС / Others
12 октября 2020 г.

Телеведущий Владимир Соловьев в эфире программы «Полный контакт» на «Вести FM» показал кадры из компьютерной игры под видом видео с места вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе, cообщают «Открытые медиа».

«Это фрагменты воздушного боя, когда пытаются сбить, судя по всему, самолет. И вот когда ты на это смотришь, ты думаешь, ну это же прямо как «Звездные войны», красота какая-то. Не понимаешь, что <…> это же человеческие жизни. И ты смотришь на это и, в общем, на самом-то деле страшно – война в 80 км от российской границы», – прокомментировал Соловьев кадры из игры Arma.

В разговоре с telegram-каналом «Подъем» популярный телеведущий подчеркнул, что в ходе эфира говорил о сложностях с верификацией видео с места вооруженных столкновений, и отказался извиняться. «Проверить ничего невозможно <…> Перед кем извиняться? Со своими зрителями я сам разберусь. Любой, кто работает в прямом эфире, знает, что может быть все что угодно», - указал он. По словам журналиста, он взял видео из telegram-канала, освещающего конфликт на территории Азербайджана.

Это уже не первый курьез с Соловьевым за время эскалации насилия в Карабахе. Ранее в эфире своего шоу «Соловьев LIVE» на YouTube он накричал на своих редакторов, которые перепутали флаги Азербайджана и Армении, пишет «Рамблер. Новости».

Журналист комментировал видеозапись, которая была сделана возле военного комиссариата Ясамальского района Баку. Однако в подготовленном для него тексте редакторы указали, что кадры сняты у военкомата в Армении. Соловьев начал говорить, что армянский народ воспринимает войну на территории Нагорного Карабаха как «нечто экзистенциальное», когда вдруг заметил флаг Азербайджана, который держат собравшиеся у комиссариата аплодирующие солдатам люди.

После этого ведущий принялся кричать на своих сотрудников.«Это не ошибка, это гораздо хуже, чем ошибка. Вы что, с ума сошли? Когда такие напряженные отношения, когда каждое слово может вести… И вы себе позволяете такие ошибки? Вы совсем обезумели? У вас было мало времени, чтобы подготовиться, выверить и смотреть, что вы даете? У меня просто нет слов, чтобы сказать вам, что я о вас сейчас думаю», – возмутился ведущий.

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