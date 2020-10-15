Главное следственное управление Следственного комитета РФ по городу Москве предъявило обвинение генеральному директору петербургской компании АО «Ренейссанс Констракшн» Александру Тарасюку по делу о неуплате налогов в особо крупном размере, пишет «Коммерсант».

Как сообщили в ГСУ СКР, по версии следствия, Тарасюк и иные лица из числа руководителей АО «Ренейссанс Констракшн» заключали фиктивные договоры с фирмами-однодневками на выполнение строительно-монтажных работ на объектах строительства на территории Москвы, после чего вносили заведомо ложные сведения в налоговую отчетность организации. В результате этих действий в бюджет РФ не уплачены налоги на добавленную стоимость и на прибыль на общую сумму свыше 720 млн рублей, заявляют силовики.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Расследование по уголовному делу продолжается.

АО «Ренейссанс Констракшн» (Renaissance Construction) – международная строительная компания, основанная в 1993 году в Петербурге. По версии Forbes-200, входит в список крупнейших частных компаний России.

Совместно с РФПИ «Ренейссанс Констракшн» инвестирует в строительство под Петербургом города-спутника Южный (2000 га). В этом году заняла 23-е место в списке «250 лучших строительных компаний» в рейтинге ENR. Работает в 28 странах.

Владелец холдинга Ronesans, в который входит «Ренейссанс Констракшн», Эрман Ылыджак – один из богатейших людей Турции с состоянием $3,3 млрд.

Как пишет Forbes, Эрман Ылыджак основал свой бизнес, проработав до этого некоторое время в российско-турецкой строительной компании Enka. Активное развитие проектов началось в 2000 году. В их числе – башни «Эволюция» и Neva Towers в «Москва-Сити», «Лахта Центр» в Петербурге.