Иран отмел ядерный ультиматум США
ПОЛИТИКА
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Иран отмел ядерный ультиматум СШАНовый раунд переговоров между США и Ираном висит на волоске. Вашингтон требует полностью прекратить обогащение урана. Тегеран отступать не намерен и сделки может вообще не быть
Иран отмел ядерный ультиматум США / TRT Russian
22 мая 2025 г.

Безрезультатные раунды переговоров

«Мы не думаем, что это приведет к какому-либо результату. Мы не знаем, что произойдет», — заявил аятолла Али Хаменеи. Хотя американский лидер Дональд Трамп еще неделю назад утверждал, что после четырех раундов переговоров при посредничестве Омана Тегеран «вроде бы согласился с условиями сделки».

Однако перед новым раундом переговоров Иран опроверг заявление президента США о том, что Тегеран должен прекратить производство обогащенного урана.

Иранские власти настаивают на том, что ядерная программа страны носит исключительно мирный характер, государство не будет стремиться к разработке или же приобретению ядерного оружия.

Тем не менее в ответ на выход США из ядерной сделки в 2017 году и возобновление разрушительных санкций в отношении Ирана, Тегеран нарушил ограничения, предусмотренные ядерным соглашением, накопив достаточно высокообогащенного урана.

Али Хаменеи прокомментировал переговоры с американцами на церемонии памяти президента Ибрахима Раиси, погибшего в результате авиакатастрофы год назад. Он похвалил  бывшего главу государства за жесткую линию, которой тот придерживался на переговорах с США. Аятолла считает, что при нынешнем главе государства, реформаторе Масуде Пезешкиане, также не будет прорыва.

Рахбар подчеркнул, что американцы должны «избегать бессмысленных заявлений». Он также раскритиковал их слова о том, что они не позволят Ирану обогащать уран.

«Это большая ошибка. Никто не ждет их разрешения», — уверен верховный лидер Ирана.

Накануне спецпредставитель США Стив Уиткофф заявил, что Вашингтон не может позволить даже 1% обогащения. Это подразумевает демонтаж ядерных объектов в Натанзе, Фордо и Исфахане.

Ранее Уиткофф допускал компромиссы, но теперь Вашингтон, судя по всему, занял жесткую позицию. Это вызвало в Тегеране дискуссии: а стоит ли вообще ехать на пятый раунд переговоров, который должен пройти на нейтральной территории?  

В Иране подчеркнули, что не откажутся от своих планов на реализацию гражданской ядерной программы, включая обогащение урана.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи ответил, что «нереалистичные ожидания мешают переговорам, а обогащение урана в Иране — это то, что невозможно остановить».

«Наша технология обогащения — это результат десятилетий работы, жертв и инвестиций. Никаких отступлений не будет», — заявил министр.  

Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи отметил, что если цель США — не допустить создания ядерного оружия, соглашение возможно. «Но если они хотят полностью задушить нашу атомную промышленность — это уже другой разговор», — подчеркнул он.  

Разногласия между США и Израилем

Не исключено, что Иран сейчас также занял более жесткую позицию, поскольку почувствовал, что в последнее время нарастают разногласия между Вашингтоном и Тель-Авивом. Дональд Трамп даже не посетил Израиль во время своего ближневосточного турне, что стало явным сигналом охлаждения отношений.  

Ранее Нетаньяху угрожал ударами по иранским ядерным объектам в случае провала переговоров. Но теперь, похоже, влияние Израиля на Белый дом уменьшилось — и Иран может позволить себе более твердую позицию.  

Согласно ядерной сделке, заключенной Ираном со странами «шестерки» в 2015 году, Тегерану разрешалось обогащать уран до 3,67% — уровня, подходящего для производства топлива для коммерческих АЭС. Также предусматривалось ограничение ядерной программы Ирана и допуск инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в обмен на снятие санкций.

Зимой этого года в МАГАТЭ предупредили, что Тегеран накопил почти 275 кг урана, обогащенного до 60% — показатель, близкий к уровню при создании оружия. При дальнейшем обогащении до 90% из этого урана теоретически можно сделать шесть ядерных бомб.

Консорциум ближневосточных друзей

Чтобы не сворачивать свою ядерную программу полностью, Иран предлагает США создать консорциум стран Ближнего Востока с привлечением американских инвестиций, где участники, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ, будут сотрудничать в сфере обогащения урана, но исключительно для мирных целей.

В частности, предусматривается учреждение трехстороннего ядерного консорциума, возможность для Ирана обогащать уран до 3,67%, а также поставлять его в арабские страны для использования в гражданских целях.

Помимо этого, на иранских ядерных объектах предполагается присутствие наблюдателей из других государств, включая американских специалистов. В отличие от Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) от 2015 года, эти договоренности не будут ограничиваться сроком в 15 лет, а могут носить бессрочный характер.

Об этой идее говорили еще осенью 2023 года, когда вышла статья бывшего иранского переговорщика Хоссейна Мусавиана и профессора Принстонского университета Фрэнка фон Хиппеля в «Бюллетене ученых-атомщиков».

Авторы тогда предложили создать региональный альянс по образцу Urenco — консорциума Британии, ФРГ и Нидерландов, занимающегося обогащением урана для мирных целей. Они считали, что это разрядило бы обстановку вокруг иранской ядерной программы и улучшило бы отношения между странами ближневосточного региона.

Однако авторы хотели бы, чтобы в этот альянс также входил Израиль — при условии, что тот откажется от своего необъявленного ядерного арсенала.

Прорабатываются разные варианты

Востоковед, публицист, автор Telegram-канала «Восточные ворота» Андрей Онтиков в разговоре с TRT на русском пояснил, что пока прорабатываются возможные варианты в контексте заключения новой ядерной сделки.

— Израильтяне настаивают на полном демонтаже иранской ядерной программы, включая даже мирные проекты. Но это же несуразные и невыполнимые условия, — говорит эксперт.  

Он поясняет, что Тель-Авив требует не только закрытия АЭС (хотя они помогают Ирану покрывать львиную долю потребностей в энергии), но и остановки исследовательских реакторов, а также производства медицинских препаратов.  

— По последним данным, Иран не только сам обеспечивает себя такими лекарствами, но и экспортирует их. То есть мирная ядерная программа у них на высоком уровне. И с чего бы им от этого отказываться? — недоумевает специалист.  

По его словам, Тегеран сейчас ищет варианты, которые устроили бы международное сообщество, и демонстрирует открытость. Что касается урана, обогащённого выше «мирного» уровня, то, как отмечает эксперт, его всё равно недостаточно для создания оружия.

— А значит, Иран не гонится за бомбой. Технически у него всё для этого есть. Но он используют текущий уровень обогащения как рычаг в переговорах. Например, готовность отказаться от излишков в обмен на снятие санкций и компромисс по мирному атому, — объясняет востоковед.  

 

 

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