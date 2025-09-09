Член политбюро ХАМАС Сухайл аль-Хинди сообщил Al Jazeera, что израильский удар в Дохе был попыткой убить Халиля аль-Хайю и других лидеров движения. В момент атаки они обсуждали предложение о перемирии, выдвинутое президентом США Дональдом Трампом.

По словам аль-Хинди, попытка провалилась, но погибли сын аль-Хайи Хумам и один из его помощников. Кроме того, утрачена связь с тремя телохранителями.

«Кровь руководителей движения — такая же, как кровь любого палестинского ребенка», — сказал аль-Хинди.

Ранее армия Израиля подтвердила удар по представителям ХАМАС в столице Катара.