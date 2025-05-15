Еврокомиссия проиграла суд — высшая инстанция ЕС обязала чиновников раскрыть переписку Урсулы фон дер Ляйен с главой Pfizer Альбертом Бурлой во время пандемии. Иск подала газета New York Times (NYT), которая требовала доступ к сообщениям, отмечая их публичную значимость — речь идет о многомиллиардных контрактах на закупку вакцин.

Суд в Люксембурге постановил, что Еврокомиссия не дала правдоподобных объяснений, почему не передала документы.

Суд обязал Брюссель пересмотреть свое решение и предоставить СМИ все запрашиваемые сведения. Но остается неясным, существуют ли эти сообщения вообще или были удалены. Комиссия пообещала дать новый ответ и решить, будет ли она обжаловать решение. Сама фон дер Ляйен ранее заявила, что не сохранила сообщения, так как они якобы не содержали значимой информации.

Однако суд отверг этот аргумент. Инстанция заявила, что комиссия должна объяснить, как проводился поиск сообщений и почему они исчезли. По мнению суда, даже краткие сообщения могут иметь значение, если касаются государственных решений.

Скандал разгорелся из-за секретных сообщений между фон дер Ляйен и главой фармкомпании Pfizer. Фон дер Ляйен лично подписала крупнейший контракт ЕС на закупку 1,8 млрд доз вакцины Pfizer-BioNTech. Общая сумма составила около €71 млрд.

Основной скандал связан с отсутствием прозрачности и отказом обнародовать текстовые сообщения — до сих пор неясно, почему именно Pfizer получила этот контракт. Суд постановил, что Еврокомиссия нарушила правила прозрачности, не раскрыв эти сообщения.

NYT обнародовала факт переписки еще в 2021 году, однако Брюссель до последнего старался спустить дело на тормозах, чтобы не мешать переизбранию фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии.

Решение стало самым серьезным ударом по репутации фон дер Ляйен за всю ее карьеру — она стала главным чиновником Брюсселя именно на волне обещаний повысить прозрачность работы Евросоюза. Однако критики обвиняют ее в закрытости и личном, подчас волюнтаристском контроле над важными решениями. Пока неизвестно, приведет ли решение суда к отставке фон дер Ляйен, однако вероятность такого сценария остается высокой.



