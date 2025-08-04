ПОЛИТИКА
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Трамп наказывает американские штаты за бойкот Израиля
Бойкотирующие Израиль города и штаты останутся без средств на подготовку к стихийным бедствиям
Трамп наказывает американские штаты за бойкот Израиля
Наводнение в Сентер-Пойнте, штат Техас, США / Reuters
4 августа 2025 г.

Администрация президента США Дональда Трампа объявила, что штаты и города, бойкотирующие израильские компании, не получат финансирование на подготовку к стихийным бедствиям. Условием получения средств от Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA) является обязательство не разрывать «коммерческие отношения с израильскими компаниями».

Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) обусловило выделение не менее 1,9 млрд долларов обязательством штатов не разрывать коммерческие связи с израильскими компаниями.

Средства предназначены для закупки оборудования для поисково-спасательных операций, оплаты труда специалистов по чрезвычайным ситуациям и обеспечения резервных источников энергии, согласно 11 грантовым уведомлениям, проанализированным агентством Reuters.

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Кроме того, крупные города обязаны согласиться с этой политикой, чтобы получить доступ к 553 млн долларов, выделенных на предотвращение терроризма в густонаселенных районах. Например, Нью-Йорк должен получить 92,2 млн долларов, что является крупнейшей суммой среди всех получателей, согласно уведомлению FEMA, опубликованному в пятницу.

Представитель министра внутренней безопасности Кристи Ноэм заявила, что ведомство будет строго соблюдать меры против BDS, международного движения, призывающего к бойкоту, отзыву инвестиций и санкциям против Израиля, которое, по ее словам, якобы «основывается на антисемитизме».

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