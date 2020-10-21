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В Забайкалье воры вырезали трубу, доставлявшую кислород больным на ИВЛ
К кислородной разводке были подключены 150 из 200 коек больных коронавирусом. Пять тяжелых пациентов экстренно перевели в другой корпус
В Забайкалье воры вырезали трубу, доставлявшую кислород больным на ИВЛ
Фото: Reuters / Reuters
21 октября 2020 г.

Злоумышленники нарушили систему подачи кислорода в читинскую больницу №1, где лечатся пациенты с коронавирусом, вырезав часть трубопровода, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Инцидент произошел вечером – аппараты ИВЛ подали звуковые сигналы о падении давления в системе подачи кислорода. Причиной утечки оказалось похищение 13 метров медной трубы, по которой в больничный корпус подавался кислород. 150 из 200 коек в этом корпусе подключены к кислородной разводке. Пять тяжелых пациентов экстренно перевели в другой корпус.

«Никто из пациентов не пострадал, медицинский персонал сработал профессионально», – сказала министр здравоохранения Забайкальского края Анна Шангина.

Отмечается, что система подачи кислорода уже восстановлена, пациенты получают кислород в полном объеме.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшествия.

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