Злоумышленники нарушили систему подачи кислорода в читинскую больницу №1, где лечатся пациенты с коронавирусом, вырезав часть трубопровода, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Инцидент произошел вечером – аппараты ИВЛ подали звуковые сигналы о падении давления в системе подачи кислорода. Причиной утечки оказалось похищение 13 метров медной трубы, по которой в больничный корпус подавался кислород. 150 из 200 коек в этом корпусе подключены к кислородной разводке. Пять тяжелых пациентов экстренно перевели в другой корпус.

«Никто из пациентов не пострадал, медицинский персонал сработал профессионально», – сказала министр здравоохранения Забайкальского края Анна Шангина.

Отмечается, что система подачи кислорода уже восстановлена, пациенты получают кислород в полном объеме.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшествия.