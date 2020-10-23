Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проводит независимую политику, о чем свидетельствует покупка Анкарой российских систем ПВО С-400. Об этом, как передает Anadolu, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления в дискуссионном клубе «Валдай».

«Эрдоган сказал, что мы это реализуем, и мы это сделали. Так же, как и в других отраслях, например, в сфере военно-технического сотрудничества: решила Турция, что им нужна современная система ПВО, а наилучшая система в мире сегодня – это С-400 «Триумф» российского производства, сказал и купил», – отметил Путин.

«С таким партнером не просто приятно, а с таким партнером надежно работать», – подчеркнул российский лидер.

Глава российского государства также напомнил, что Россия и Турция в максимально короткие сроки реализовали проект «Турецкий поток». При этом он отметил, что Европа на протяжении нескольких лет не может проявить самостоятельность и суверенитет, чтобы осуществить выгодный для нее проект «Северный поток - 2».

«Знаю, что президент Эрдоган проводит независимую внешнюю политику, несмотря ни на какое давление, мы с ним достаточно в короткие сроки реализовали проект «Турецкий поток», но с Европой до сих пор не можем, годами жуем эту тему, Европа никак не может проявить элементарную самостоятельность и суверенитет, для того чтобы реализовать абсолютно выгодный для нее проект«Северный поток – 2». С Турцией мы сделали это достаточно быстро, несмотря ни на какие отклики, зная и понимая свои национальные интересы», – сказал Путин.

Комментируя возможную посредническую роль России в урегулировании разногласий между Турцией и Францией, Путин отметил, что в этом нет необходимости – Анкара и Париж могут самостоятельно разрешить противоречия между собой. «Турция и Франция – такие государства, которые в состоянии отрегулировать отношения между собой. Как бы жестко ни выглядела позиция президента Эрдогана, я знаю, что он при все при том человек гибкий, с ним можно найти общий язык. Поэтому рассчитываю, что ситуация и здесь нормализуется», – сказал российский лидер.

На вопрос «стоит ли Москве опасаться политики расширения зоны влияния Турции до границ прежней Османской империи», президент РФ ответил, что Москва «сегодня, слава Богу, не в таком положении», когда она «должна чего-то бояться». «Я не знаю по поводу того, что планирует президент Эрдоган, как он относится к османскому наследию. Это вы у него спросите. Я знаю, что сегодня объем торгового оборота у нас свыше 20 миллиардов долларов. Знаю, что Турция реально заинтересована в том, чтобы это сотрудничество продолжалось», – подчеркнул Путин.

Не видит поводов для осложнений в отношениях с Турцией президент РФ и в связи с непризнанием Анкарой Крыма российским. «Что ж, у нас с ней далеко не все совпадает, так же как и, скажем, по ситуации в Закавказье, наши точки зрения часто расходятся», – заявил Путин.