Известный американский писатель Дэн Браун признался, что его любимый город мира – Стамбул. Он стал гостем турецкой книжной ярмарки D&R. С участниками встречи Браун общался посредством соцсети Instagram.

Отметив, что источником вдохновения для него при написании книг часто были его путешествия и научно-популярные романы, Браун добавил: «Я очень люблю путешествовать, и локация – важный элемент для меня. Например, когда я увидел Айя-Софию, я понял, что это невероятное здание – персонаж для романа. Его древняя история и его тайны впечатляют».

«Когда люди спрашивают у меня: «Вот вы много путешествуете, где вам нравится больше всего, я почти всегда говорю – в Стамбуле. Мой любимый город в мире – Стамбул», – сказал писатель.

По его словам, крупнейший мегаполис Турции – «это мост, соединяющий Восток и Запад, здесь располагались три империи, это невероятно величественный город, с глубокой историей и такими тайнами, как тайны Айя-Софии». «Этот город всегда восхищал меня и своей невероятной кухней», – добавил Дэн Браун.

Браун – автор таких бестселлеров, как «Код да Винчи» (по мотивам романа снят одноименный популярный триллер), «Утраченный символ» и «Инферно», рассказывающих о тайных обществах, символике, заговорах. Его первый роман «Цифровая крепость» посвящен деятельности спецслужб США.