ПОЛИТИКА
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Видный российский военный эксперт восхищается турецкими боевыми дронами
Виктор Баранец называет военную технику, закупленную Баку у Турции, ключевым фактором успехов на карабахском фронте
Видный российский военный эксперт восхищается турецкими боевыми дронами
Фото: Царьград / Others
23 октября 2020 г.

«Комсомольская правда», одна из крупнейших российских газет, называет беспилотники турецкого производства в числе важнейших факторов успеха Азербайджана в военных действиях в Нагорном Карабахе.

Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец охарактеризовал турецкие боевые БПЛА как «оружие будущего». Он отметил, что с восхищением смотрит кадры поражения армянских объектов и техники турецкими дронами. По его словам, происходящее в реальности сравнимо с видеокадрами, обработанными компьютерной графикой.

Баранец указал, что 95% вооружений Баку сегодня составляет оружие советского производства. Успех азербайджанским силам в Карабахе обеспечила техника, закупленная у Турции, заключил эксперт.

При этом специалист считает, что БПЛА российского производства, опробованные в Сирии, используются только в целях разведки и уступают в технологическом отношении современным боевым дронам, применяемым в Нагорном Карабахе.

Полковник Виктор Баранец – один из ведущих военных экспертов в РФ. Входит в Общественные советы при Минобороны и Военно-промышленной комиссии страны.

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