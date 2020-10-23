«Комсомольская правда», одна из крупнейших российских газет, называет беспилотники турецкого производства в числе важнейших факторов успеха Азербайджана в военных действиях в Нагорном Карабахе.

Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец охарактеризовал турецкие боевые БПЛА как «оружие будущего». Он отметил, что с восхищением смотрит кадры поражения армянских объектов и техники турецкими дронами. По его словам, происходящее в реальности сравнимо с видеокадрами, обработанными компьютерной графикой.

Баранец указал, что 95% вооружений Баку сегодня составляет оружие советского производства. Успех азербайджанским силам в Карабахе обеспечила техника, закупленная у Турции, заключил эксперт.

При этом специалист считает, что БПЛА российского производства, опробованные в Сирии, используются только в целях разведки и уступают в технологическом отношении современным боевым дронам, применяемым в Нагорном Карабахе.

Полковник Виктор Баранец – один из ведущих военных экспертов в РФ. Входит в Общественные советы при Минобороны и Военно-промышленной комиссии страны.