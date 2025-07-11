Госдепартамент США начал увольнение свыше 1300 сотрудников в рамках масштабной реструктуризации, инициированной администрацией Трампа в 2025 году. Как сообщает Associated Press, увольнения коснутся 1107 гражданских служащих и 246 сотрудников дипломатической службы, работающих на территории США.

Согласно внутреннему уведомлению, дипломаты будут отправлены в административный отпуск сроком на 120 дней, после чего официально потеряют работу. Гражданские служащие получат уведомления за 60 дней до прекращения трудовых отношений.

В заявлении Госдепартамента говорится, что «в связи с реорганизацией» ведомство «оптимизирует внутренние операции», чтобы сосредоточиться на ключевых дипломатических приоритетах. Сокращения затронут «непрофильные функции, дублирующие подразделения и структуры, где возможна централизация и повышение эффективности».

Президент Дональд Трамп и госсекретарь Марко Рубио приветствовали реформу как «назревшую» и направленную на повышение гибкости и эффективности внешнеполитического ведомства. Однако действующие и бывшие дипломаты критикуют шаг как подрывающий международную роль США и их способность реагировать на угрозы в разных регионах мира.