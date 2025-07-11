ПОЛИТИКА
1 мин чтения
Госдеп США массово увольняет сотрудников
Более 1300 человек были освобождены от исполнения обязанностей в рамках реформы дипломатического ведомства
Госдеп США массово увольняет сотрудников
/ AP
11 июля 2025 г.

Госдепартамент США начал увольнение свыше 1300 сотрудников в рамках масштабной реструктуризации, инициированной администрацией Трампа в 2025 году. Как сообщает Associated Press, увольнения коснутся 1107 гражданских служащих и 246 сотрудников дипломатической службы, работающих на территории США.

Согласно внутреннему уведомлению, дипломаты будут отправлены в административный отпуск сроком на 120 дней, после чего официально потеряют работу. Гражданские служащие получат уведомления за 60 дней до прекращения трудовых отношений.

В заявлении Госдепартамента говорится, что «в связи с реорганизацией» ведомство «оптимизирует внутренние операции», чтобы сосредоточиться на ключевых дипломатических приоритетах. Сокращения затронут «непрофильные функции, дублирующие подразделения и структуры, где возможна централизация и повышение эффективности».

Президент Дональд Трамп и госсекретарь Марко Рубио приветствовали реформу как «назревшую» и направленную на повышение гибкости и эффективности внешнеполитического ведомства. Однако действующие и бывшие дипломаты критикуют шаг как подрывающий международную роль США и их способность реагировать на угрозы в разных регионах мира.

Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us