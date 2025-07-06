В округе Керр, штат Техас, продолжаются поиски 27 пропавших девочек после мощного наводнения, затопившего христианский летний лагерь Camp Mystic на реке Гуадалупе. По данным Associated Press, жертвами стихии стали как минимум 51 человек, в том числе 15 детей. Из них 43 — в округе Керр, остальные — в Трэвисе, Бёрнете и Кендалле.

Поисково-спасательные работы осложняют разрушенные дороги, упавшие деревья и затопленные дома. По словам властей, за первые полтора суток удалось спасти более 850 человек, в том числе тех, кто оказался отрезан в лагерях и на деревьях.

Наводнение произошло до рассвета в пятницу: уровень воды в реке поднялся на 8 метров всего за 45 минут. В субботу и воскресенье в регионе продолжались дожди, а предупреждение о внезапных наводнениях остаётся в силе. Национальная метеослужба выпустила экстренное предупреждение еще в четверг ночью, но его масштаб оказался неожиданным даже для спасателей.

Свидетели рассказывают о жутких моментах: люди спасались на чердаках, держались за деревья, переходили мосты в бушующих потоках. В лагере Camp Mystic спасатели провели девочек через реку с помощью натянутой веревки. Среди погибших — 8-летняя девочка из Алабамы и директор одного из соседних лагерей.

Губернатор Грег Эбботт объявил воскресенье днем молитвы в Техасе. Папа римский Лев XIV также выразил соболезнования на английском языке, особенно подчеркнув трагедию для семей, чьи дочери были в затопленном лагере.

По словам местных властей, точное число пропавших определить пока невозможно: в регионе расположено множество популярных молодёжных лагерей, и многие семьи приезжают туда на праздники, не всегда регистрируясь официально.

Конгрессмен Чип Рой заявил, что после завершения спасательной операции неизбежно начнутся споры о своевременности предупреждений и степени готовности властей к столь разрушительному ливню.