Франция и 14 государств подписали «Нью-Йоркский призыв» — декларацию, способную открыть путь к признанию Палестины. Среди подписавших — Канада, Австралия и Новая Зеландия, что позволяет ожидать новых шагов в этом направлении в ближайшие месяцы. Об этом в среду заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, сообщает Le Monde.
«Страны-участницы либо уже признали Палестину, либо выразили готовность или рассматривают возможность такого признания», — говорится в заявлении, опубликованном перед завершением трехдневной конференции ООН по возрождению решения израильско-палестинского конфликта на основе двух государств.
В декларации участвуют — Андорра, Австралия, Канада, Финляндия, Люксембург, Новая Зеландия, Португалия, Сан-Марино, а также Исландия, Ирландия, Мальта, Норвегия, Словения и Испания, из которых последние шесть уже признали Палестину. Президент Франции Эммануэль Макрон на прошлой неделе подтвердил, что Париж признает палестинское государство в ближайшем будущем.
Заявление подчеркивает «непревзойденную приверженность видению двух государств, где Израиль и Палестина сосуществуют в мире в рамках безопасных и признанных границ» и акцентирует важность объединения сектора Газа и Западного берега под управлением палестинского правительства.
На фоне продолжающейся израильской агрессии и блокады Газе, начавшейся в октябре 2023 года, усиливается международное давление на Израиль. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил во вторник, что Лондон признает Палестину в сентябре, если Израиль не улучшит гуманитарную ситуацию в Газе и не начнет шаги к миру.
Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе отметил, что признание Палестины должно способствовать переговорам: «Я всю свою политическую карьеру поддерживал решение о двух государствах, праве Израиля на существование в безопасных границах и праве палестинцев на государственность».
Премьер-министр Канады Марк Карни рассматривает аналогичный шаг, но окончательное решение пока не принято. Карни планирует провести виртуальное заседание кабинета министров по Ближнему Востоку в среду, сообщила национальная общественная телерадиокомпания Канады.
Посол Израиля в ООН Данни Данон осудил декларацию: «Эти страны выбирают пустые заявления вместо усилий по их освобождению. Это лицемерие, отдаляющее прогресс в регионе». Спикер израильского парламента предложил в среду Франции и Великобритании создать Палестину на территории Европы: «Если вы хотите так называемое палестинское государство, создайте его в Лондоне, Париже, в ваших странах».
Общее число жертв израильской агрессии с октября 2023 года достигло 60 138 погибших и 146 269 раненых. За последние 24 часа в больницы поступило 60 погибших и более 195 раненых, сообщает министерство здравоохранения. За последние сутки в Газе зарегистрировано 7 новых случаев смерти от голода и недоедания, общее число таких смертей достигло 154, 89 из которых — дети.