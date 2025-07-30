Франция и 14 государств подписали «Нью-Йоркский призыв» — декларацию, способную открыть путь к признанию Палестины. Среди подписавших — Канада, Австралия и Новая Зеландия, что позволяет ожидать новых шагов в этом направлении в ближайшие месяцы. Об этом в среду заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, сообщает Le Monde.

«Страны-участницы либо уже признали Палестину, либо выразили готовность или рассматривают возможность такого признания», — говорится в заявлении, опубликованном перед завершением трехдневной конференции ООН по возрождению решения израильско-палестинского конфликта на основе двух государств.

В декларации участвуют — Андорра, Австралия, Канада, Финляндия, Люксембург, Новая Зеландия, Португалия, Сан-Марино, а также Исландия, Ирландия, Мальта, Норвегия, Словения и Испания, из которых последние шесть уже признали Палестину. Президент Франции Эммануэль Макрон на прошлой неделе подтвердил, что Париж признает палестинское государство в ближайшем будущем.

Заявление подчеркивает «непревзойденную приверженность видению двух государств, где Израиль и Палестина сосуществуют в мире в рамках безопасных и признанных границ» и акцентирует важность объединения сектора Газа и Западного берега под управлением палестинского правительства.

На фоне продолжающейся израильской агрессии и блокады Газе, начавшейся в октябре 2023 года, усиливается международное давление на Израиль. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил во вторник, что Лондон признает Палестину в сентябре, если Израиль не улучшит гуманитарную ситуацию в Газе и не начнет шаги к миру.