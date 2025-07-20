Иран и европейская тройка — Великобритания, Франция и Германия — согласовали возобновление переговоров по ядерной программе на следующей неделе. Об этом в воскресенье сообщило иранское государственное телевидение Press TV со ссылкой на дипломатический источник. Конкретные дата и место встречи пока не определены.

Как уточняется, главы МИД этих стран и Евросоюза на переговорах с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи 18 июля выразили «острую необходимость возвращения к дипломатии». В противном случае, по их словам, может быть запущен механизм «snapback» — автоматического восстановления санкций ООН.

Ранее прямые контакты между Тегераном и Вашингтоном велись при посредничестве Омана, однако 13 июня Израиль нанес внезапный удар по Ирану, сорвав запланированный шестой раунд переговоров в Маскате. В результате атаки погибли высокопоставленные иранские военные, ученые-ядерщики и мирные жители. США заявили, что также провели удары по трем крупным ядерным объектам в Иране, «полностью их уничтожив». Перемирие вступило в силу 24 июня.

Тегеран обвинил США в соучастии в нападении. Однако после встречи с европейцами Аракчи подчеркнул, что именно Вашингтон вышел из ядерной сделки 2015 года, а новые переговоры возможны лишь на основе «справедливого и взаимовыгодного подхода».

«Если ЕС и «евротройка» хотят играть роль в процессе, им стоит отказаться от устаревшей политики угроз и давления. Что касается «отката» [санкций] — у них нет ни правового, ни морального основания для этого», — заявил он в соцсети X.

США и Европа настаивают, что Иран никогда не должен обладать ядерным оружием. Тегеран в ответ утверждает, что его программа носит исключительно мирный характер, ссылаясь на запрещающую фетву (религиозный указ), установленную верховным лидером Ирана аятоллой Хаменеи почти четверть века назад.