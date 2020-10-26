Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал мировых лидеров к противодействию исламофобии. «Сегодня вражда к мусульманам распространяется на Западе, словно чума», – сказал турецкий лидер в Анкаре, выступая на церемонии открытия Недели памяти пророка Мухаммада.

По его словам, в отличие от европейских государств, в особенности Франции, где почти ежедневно совершаются преступления на почве вражды к исламу, в Турции имеет место религиозная толерантность.

«Структуры безопасности стран Европы открыто игнорируют преступления в отношении мусульман. Те, кто покрывает нападки на мусульман, продолжают идеи нацизма и фашизма. Быть мусульманином на Западе, исповедовать свою религию становится почти невозможным», – сказал турецкий лидер. Эрдоган назвал действия исламофобов «терроризмом», отметив, что нынешняя ситуация угрожает ценностям самого Запада.

В этой связи глава государства привлек внимание к недавним скандальным высказываниям президента Франции Эммануэля Макрона. «Ненависть к мусульманам и исламу в ряде стран Европы возведена в ранг госполитики, поддерживаемой на уровне главы государств. Я вновь заявляю, что вражда к исламу вне зависимости от занимаемой должности является психическим отклонением», – сказал Эрдоган.

Президент Турции также призвал население к отказу от приобретения французской продукции.

Кроме этого, Эрдоган обратился напрямую к канцлеру Германии Ангеле Меркель: «У вас в стране якобы имеет место свобода вероисповедания и государство якобы гарантирует свободу религиозных убеждений. Как тогда получается, что свыше 100 полицейских совершают рейд в мечеть во время утренней молитвы? Слышали ли Вы о чем-либо подобном в Турции? Нет! Почему? Потому что у нас в стране настоящая свобода вероисповедания».

«Как президент страны, 6 миллионов представителей которой живут сегодня в Европе, считаю важным сказать европейским коллегам: враждебным отношением к мусульманам вы ничего не добьетесь. Попытки скрыть собственные провалы нападками в адрес мусульман – это путь к катастрофе», – добавил он.

Президент Эрдоган также обратился к парламентариям ЕС. «Европарламент, где не забывают высказывать мнение о любом событии, касающемся Турции, не может далее игнорировать проявления исламофобии, уподобляя себя трем обезьянам (не вижу, не слышу, не говорю)», – подчеркнул президент.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ответил на высказывания французского лидера Эммануэля Макрона, в которых последний обвинил мусульман в «исламском сепаратизме» и назвал ислам «религией, переживающей кризис во всем мире». «Что можно сказать главе государства, который демонстрирует такое неподобающее отношение к миллионам жителей своей страны, исповедующим иную религию, – это в первую очередь потеря контроля над разумом», – заявил глава Турции и порекомендовал президенту Франции обратиться к психиатру.

Вслед за этим Елисейский дворец объявил, что Франция отзывает своего посла в Анкаре.

В городе Конфлан-Сент-Онорин в пригороде Парижа 16 октября школьник обезглавил преподавателя средней школы Самюэля Пати, который показал на уроке оскорбительные карикатуры на пророка Мухаммада.

Совершивший убийство был застрелен французской полицией. После этого в исламских центрах и общинах по всей стране прошли рейды силовиков.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что во Франции никогда не откажутся от публикации карикатур на пророка Мухаммада. Последние были даже спроецированы на стену ратуши в городе Монпелье во Франции. Это действие, которое охарактеризовали как акцию в поддержку свободы слова, охраняли полицейские.

Во многих мусульманских странах началась общественная кампания бойкота французских товаров. МИД ряда государств призвал Париж не нагнетать ситуацию и не оправдывать кощунственные оскорбления чувств миллионов свободой слова и противодействием экстремизму.