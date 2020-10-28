Ежегодно 29 октября Турция отмечает один из важнейших национальных праздников – День Республики. Он был учрежден в память о провозглашении Турецкой республики в 1923 году, когда в Конституцию страны были внесены поправки, в соответствии с которыми в основу системы управления государства лег принцип «Суверенитет безусловно и однозначно принадлежит нации».

Праздник является официальным выходным днем и отмечается на территории всей Турции. 29 октября национальные флаги повсеместно вывешиваются не только на зданиях государственных учреждений, но и на жилых домах. В учебных заведениях в обязательном порядке проходят торжественные мероприятия, на улицах – праздничные шествия и парады.

Главная церемония проходит в Анкаре, на площади напротив мавзолея Мустафы Кемаля Ататюрка, с именем которого непосредственно связана знаменательная для каждого турка дата. Здесь проводятся масштабные армейские смотры, а жители приносят к мавзолею цветы. Вечером по всей стране проходят многочисленные концерты, которые заканчиваются праздничными фейерверками.

История праздника

После победы в национально-освободительной борьбе против иностранной военной интервенции, завершившейся в 1923 году изгнанием оккупантов, национальный лидер Мустафа Кемаль Ататюрк приступил к реализации шагов по модернизации системы государственного управления и укреплению демократической системы страны.

После переноса госструктур из Стамбула в Анкару назрела необходимость в четком обозначении формы правления и избрании главы нового государства. Ряд зарубежных стран требовали от Анкары более четкого определения формы государственного правления с целью утверждения текста Лозаннского мирного договора. Ситуация осложнялась несогласованностью с парламентом состава нового правительства Турции.

25 октября 1923 года действующее правительство ушло в отставку, и в стране начался политический кризис. Ситуация была воспринята Ататюрком в качестве возможности для объявления Республики.

Поскольку до 28 октября 1923 года не удалось сформировать новое правительство, Мустафа Кемаль Ататюрк сообщил соратникам во дворце «Чанкая» в Анкаре, что на следующий день провозгласит республику. Той ночью Ататюрк вместе с Исметом Иненю подготовил законопроект о внесении изменений в статьи Конституции от 1921 года.

29 октября 1923 года законопроект был представлен на рассмотрение парламентской фракции партии и содержал следующие положения:

- Государственной формой правления в турецком государстве является Республика; - Во главе системы исполнительной власти стоит Кабинет министров; - Президент избирается парламентом из числа депутатов высшего законодательного органа на один срок; - Президент считается главой государства. В этом лице при необходимости он может председательствовать в парламенте и в кабинете министров.

В ходе дебатов законопроект был принят единогласно всеми 158 участниками заседания. Провозглашение республики было встречено аплодисментами и радостными возгласами «Да здравствует Республика!».

После этого были проведены выборы президента: Мустафа Кемаль Ататюрк, получивший в результате тайного голосования поддержку всех 158 депутатов, был избран первым президентом нового турецкого государства. Тем самым был положен конец спорам вокруг названия и формы правления государства, а также закрыт вопрос руководства страны.

Кроме того, была изменена система формирования правительства, согласно которой президент назначает премьер-министра, а тот в свою очередь представляет на утверждение главы государства состав Кабмина.

Миссия формирования первого правительства Турецкой Республики была возложена на Исмета Иненю, а Фетхи Окяр был избран спикером Великого национального собрания Турции (ВНСТ).

Турецкий народ отпраздновал провозглашение Республики в ночь с 29 на 30 октября, а также днем 30 октября. В соответствии с указом от 26 октября 1924 года было принято решение отметить событие 101 выстрелом из артиллерийских орудий и официальными мероприятиями.

2 февраля 1925 года Министерство иностранных дел Турции предложило объявить 29 октября официальной праздничной датой. Предложение было рассмотрено Конституционной комиссией парламента, а 18 апреля было принято соответствующее решение. Великое Национальное Собрание Турции 19 апреля объявило 29 октября национальным праздником.