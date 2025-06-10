Израиль официально опроверг сообщения о поставке Украине зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Израиля.

«Эти утверждения не соответствуют действительности. Израиль не передавал Украине системы Patriot», — заявили в израильском внешнеполитическом ведомстве.

Таким образом, в МИД опровергли слова посла Израиля в Украине Михаила Бродского, который ранее утверждал, что Киев получил устаревшие комплексы Patriot, ранее стоявшие на вооружении армии Израиля.

В интервью блогеру Маричке Довбенко посол Бродский заявил: «Системы Patriot, которые мы когда-то получили от Соединенных Штатов, теперь находятся в Украине. И об этом, к сожалению, не очень много говорили. Но когда говорят, что Израиль не помог в военном плане — это неправда».

В июне 2024 года газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что Израиль, США и Украина ведут переговоры о возможной передаче Украине систем Patriot. Незадолго до этого Израиль объявил о выводе из эксплуатации восьми батарей Patriot, находившихся на вооружении более 30 лет, и планах по их замене более современными системами. По данным издания, именно эти восемь комплексов рассматривались для передачи Киеву.

Несмотря на это, израильские власти многократно заявляли, что не будут поставлять оружие Украине. Свой отказ они объясняли нехваткой собственных ресурсов и рядом оперативных причин. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также выражал опасения, что переданные Украине вооружения могут попасть к Ирану и быть использованы против Израиля.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию, отметив, что подобные заявления посол Бродский делает не впервые.

«Это ведь не «оценочные суждения», не «личная точка зрения». Это выдаваемые за факты сентенции официального лица», — написала она в своем телеграм-канале.