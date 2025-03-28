Даже ближайшие союзники США готовятся отомстить и ввести ответные тарифы против американского автопрома. Всему виной введенные президентом Дональдом Трампом 25% пошлины на все импортные автомобили. Эта мера лишний раз обостряет торговую войну и уже встревожила мировые рынки.

Премьер-министр Канады Марк Карни пообещал ввести ответные ограничения, если Трамп реализует план о 25%-м тарифе на импортируемые автомобили и грузовики.

«Мы ответим торговыми мерами, которые нанесут максимальный ущерб США и минимальный — Канаде», — заявил Карни, добавив, что конкретные шаги будут объявлены на следующей неделе.

Европейские страны также готовятся к экономическим последствиям. Уходящий канцлер Германии Олаф Шольц осудил решение Вашингтона, назвав его шагом, который «наносит вред процветанию всех сторон». Министр финансов Франции Эрик Ломбард призвал ЕС ввести собственные тарифы в ответ, а Великобритания заявила, что может пересмотреть субсидии для Tesla, чтобы побольнее ударить по Илону Маску.

Новые тарифы могут повысить стоимость автомобилей в США на тысячи, а иногда даже десятки тысяч долларов. Ferrari уже объявила о повышении цен на 10%, а другие автопроизводители, вероятно, последуют ее примеру. Фондовый рынок отреагировал резким падением: причем упали именно американские акции. Так, показатели General Motors снизились более чем на 7%, Ford — на 3,9%, пострадали и крупнейшие поставщики.

Япония и Южная Корея также заявили о возможных ответных мерах. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба пообещал рассмотреть «все варианты», а Сеул готовится объявить о своем решении в апреле.

Трамп, невзирая на растущее сопротивление, пригрозил ввести еще более жесткие тарифы, если ЕС и Канада примут согласованные меры.

«Если они объединятся для экономического ущерба США, последуют масштабные санкции», — написал он в Truth Social.

Эксперты предупреждают, что стратегия Трампа может обернуться против него: рост цен, падение продаж автомобилей и сокращение рабочих мест могут нанести удар по и без того нестабильной экономике.



