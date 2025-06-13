Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Ирана Масудом Пезешкианом на фоне резкого обострения конфликта между двумя странами.

В разговоре с Пезешкианом российский лидер выразил соболезнования в связи с гибелью мирных жителей и высокопоставленных военных в результате массированных израильских ударов. Путин подчеркнул, что действия Израиля нарушают Устав ООН и нормы международного права. Президент Ирана, в свою очередь, назвал авиаудары «агрессией» и заверил, что она «получит достойный ответ», подчеркнув при этом, что Тегеран не стремится к созданию ядерного оружия и готов это доказать.

Путин также пообщался с Нетаньяху и выразил готовность содействовать снижению напряженности. По заявлению Кремля, Россия предложила посреднические усилия, чтобы не допустить дальнейшей эскалации.

Между тем российский МИД назвал израильскую операцию «неспровоцированной» и «категорически неприемлемой». Москва осудила удары по «спящим мирным городам» и объектам ядерной энергетики Ирана и призвала обе стороны проявить сдержанность.

Израильская операция «Восстающий лев» началась в ночь на 13 июня и продолжалась в течение всего дня. По официальным данным, в ходе ударов были поражены объекты военной и ядерной инфраструктуры, погибли десятки офицеров КСИР и ученые-ядерщики. В ответ Иран выпустил по территории Израиля сотни беспилотников и баллистических ракет.