Глава Центрального командования США генерал Эрик Курилла, известный под прозвищем «Горилла», фактически единолично определяет военную политику Америки в отношении Ирана, получив необычайно широкие полномочия от нового министра обороны Пита Хегсета.

По данным источников Politico в Пентагоне, практически все запросы воинственного генерала одобряются - от дополнительных авианосцев до истребителей в регионе. Курилла переигрывает других высокопоставленных чиновников Пентагона, включая председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Дэна Кейна и главу политического отдела Элбриджа Колби, которые призывают к осторожности.

«Если высокопоставленные военные производят впечатление крутых вояк, Хегсет легко поддается на их точку зрения», — заявил бывший чиновник Пентагона, добавив, что Курилла «очень хорошо умеет добиваться того, чего хочет».

На этой неделе Пентагон направил в регион второй авианосец, а также новые подразделения истребителей F-22, F-35 и F-16. Это редкий случай, когда США держат два авианосца на Ближнем Востоке одновременно, причем силы переброшены из Тихоокеанского региона.

«CENTCOM пытается забрать все активы, какие только может, из всех других театров военных действий. Это то, что CENTCOM всегда делает», — сообщил изданию источник, знакомый с ситуацией.

Выступая на Капитолийском холме на прошлой неделе, Курилла заявил, что подготовил «широкий спектр вариантов» для Хегсета и президента Дональда Трампа по предотвращению получения Ираном ядерного оружия.

«Он не боится доносить это напрямую до своего гражданского руководства. Хегсет раз за разом встает на его сторону», — отметил дипломат.

Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл утверждает, что «министр Хегсет наделяет полномочиями всех своих командующих одинаково, децентрализуя командование и используя их реальный опыт».

Курилла, награжденный Бронзовой звездой за руководство американскими войсками в перестрелке в 2005 году в разгар войны в Ираке, где был трижды ранен, произвел впечатление на высшее руководство. «У него внешность генерала, которого ищут и Хегсет, и Трамп. Это крупный, физически мощный человек — воплощение той «смертоносности», которую хотят видеть в военных», — сказал бывший чиновник.

Напомним, США перебросили дополнительные истребители F-16, F-22 и F-35 на Ближний Восток и продлили сроки дислокации других боевых самолетов. В последние дни США также направили в Европу около трех десятков самолетов-заправщиков.

Министр обороны США охарактеризовал это развертывание как оборонительное, заявив, что Вашингтон стремится защитить свои силы в регионе от потенциального ответного удара со стороны Ирана и поддерживаемых им сил.

Наращивание американских сил в регионе происходит на фоне эскалации израильско-иранского конфликта, начавшегося с массированных ударов Израиля по Ирану в ночь на 13 июня. Заявленная цель операции — свести на нет работу Тегерана над ядерной программой.

По данным иранских СМИ, жертвами израильских авиаударов по Тегерану и другим населенным пунктам стали 585 человек, ранены не менее 1326. В ответ Иран запустил баллистические ракеты по израильской территории, в результате чего погибли 24 человека и более 800 получили ранения.

Израиль нацелился на ядерные объекты Ирана в нескольких городах и командные центры высокопоставленных военных. Многие страны, включая Турцию, осудили действия Израиля.