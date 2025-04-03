ПОЛИТИКА
2 мин чтения
Дания перехитрила США в Панаме
Датская Maersk выкупила железную дорогу, соединяющую части Панамского канала
Дания перехитрила США в Панаме
Maersk приобрела компанию Panama Canal Railway / Reuters
3 апреля 2025 г.

Датская судоходная компания AP Møller-Maersk приобрела железную дорогу, соединяющую порты на обоих концах Панамского канала. Тем самым Дания ослабила влияние США на этом стратегическом маршруте, пишет Financial Times (FT). Сделка состоялась в момент, когда Дональд Трамп всячески пытается усилить контроль Вашингтона над Панамой и грозит «вернуть канал» под американский флаг.

Maersk приобрела компанию Panama Canal Railway у американской Lanco Group и канадской Canadian Pacific Kansas City, не раскрывая сумму сделки. Эта железная дорога, проходящая параллельно Панамскому каналу, обеспечивает транспортировку грузов между Атлантическим и Тихоокеанским побережьями.

Железная дорога не заменит сам канал, но во время недавней засухи, ограничившей судоходство, она стала важной альтернативой. Еще в прошлом году Maersk объявила, что будет использовать ее для грузоперевозок между Северной и Латинской Америкой.

«Panama Canal Railway — компания с отличной репутацией, и ее приобретение позволит нам расширить спектр услуг для наших клиентов», — заявил глава APM Terminals (дочернее предприятие Maersk) Кит Свендсен. 

В 2024 году выручка железной дороги составила $77 млн, а прибыль до вычета налогов и амортизации — $36 млн.

Вашингтон с конца января усилил давление на Панаму, требуя передать контроль над каналом США. Трамп утверждает, что канал остается ключевым для американской торговли и потому должен принадлежат Америке. 

В ответ на заявления Трампа гонконгская CK Hutchison согласилась продать панамские порты консорциуму во главе с американской BlackRock и крупнейшим конкурентом Maersk — Mediterranean Shipping Company.

Современная Панамская железная дорога была построена США в 1998 году на основе старого маршрута 1855 года, по которому путешественники добирались с восточного на западное побережье Америки до строительства канала. Теперь контроль над этим маршрутом перешел к Дании — и это явно не входило в планы Трампа.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us