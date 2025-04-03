Датская судоходная компания AP Møller-Maersk приобрела железную дорогу, соединяющую порты на обоих концах Панамского канала. Тем самым Дания ослабила влияние США на этом стратегическом маршруте, пишет Financial Times (FT). Сделка состоялась в момент, когда Дональд Трамп всячески пытается усилить контроль Вашингтона над Панамой и грозит «вернуть канал» под американский флаг.

Maersk приобрела компанию Panama Canal Railway у американской Lanco Group и канадской Canadian Pacific Kansas City, не раскрывая сумму сделки. Эта железная дорога, проходящая параллельно Панамскому каналу, обеспечивает транспортировку грузов между Атлантическим и Тихоокеанским побережьями.

Железная дорога не заменит сам канал, но во время недавней засухи, ограничившей судоходство, она стала важной альтернативой. Еще в прошлом году Maersk объявила, что будет использовать ее для грузоперевозок между Северной и Латинской Америкой.

«Panama Canal Railway — компания с отличной репутацией, и ее приобретение позволит нам расширить спектр услуг для наших клиентов», — заявил глава APM Terminals (дочернее предприятие Maersk) Кит Свендсен.

В 2024 году выручка железной дороги составила $77 млн, а прибыль до вычета налогов и амортизации — $36 млн.

Вашингтон с конца января усилил давление на Панаму, требуя передать контроль над каналом США. Трамп утверждает, что канал остается ключевым для американской торговли и потому должен принадлежат Америке.

В ответ на заявления Трампа гонконгская CK Hutchison согласилась продать панамские порты консорциуму во главе с американской BlackRock и крупнейшим конкурентом Maersk — Mediterranean Shipping Company.

Современная Панамская железная дорога была построена США в 1998 году на основе старого маршрута 1855 года, по которому путешественники добирались с восточного на западное побережье Америки до строительства канала. Теперь контроль над этим маршрутом перешел к Дании — и это явно не входило в планы Трампа.