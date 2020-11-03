Фактически после окончания холодной войны и распада Советского Союза Южный Кавказ с одной стороны стал новой ареной большой энергетической игры, с другой – ареной этнических конфликтов.

В это время на Южном Кавказе возникли три независимых государства: Азербайджан, Армения и Грузия. Этот период также совпал с обострением межэтнической напряженности в регионе, что привело к военному столкновению с серьезными гуманитарными последствиями.

Проблема Карабаха, вспыхнувшая в 1988-м, вылилась в полномасштабную войну в 1992 году. Территориальные претензии Армении к Азербайджану привели к оккупации 20% территорий Азербайджана не без «иностранной поддержки».

В 2003 году в результате «революции роз» в Грузии к власти пришла молодая команда реформаторов во главе с Михаилом Саакашвили. Региональная политика Саакашвили в первую очередь определила судьбу двусторонних и трехсторонних отношений Азербайджан-Грузия-Турция. С другой стороны, некоторые государства выразили обеспокоенность этим трехсторонним сотрудничеством.

Самая важная из них – Армения, которая исключена из региональных проектов из-за территориальных претензий к своим соседям и оккупации азербайджанских земель.

В армяно-азербайджанском конфликте, ставшем важнейшей проблемой Южного Кавказа, Саакашвили всегда придерживался линии, учитывающей интересы Азербайджана и Турции, которая является важным игроком на Южном Кавказе. В частности, он завоевал большую симпатию среди тюркских народов, которые преобладают в Грузии.

Саакашвили неоднократно утверждал на международных площадках, что, карабахские земли, находящиеся под армянской оккупацией, должны быть переданы Азербайджану в соответствии с международным правом. Поэтому перспектива возвращения Саакашвили в грузинскую политику, безусловно, является тревожной новостью для Армении, которая находится в состоянии войны с двумя из четырех своих соседей.

Время от времени в отношении трехстороннего сотрудничества между Турцией-Грузией-Азербайджаном создаются искусственные провокации для того, чтобы бросить тень на двусторонние отношений между этими тремя странами. Частью этого являются последние «провокации Кешикчидаг» с целью вызвать кризис в отношениях между Грузией и Азербайджаном.

Грузия – южно-кавказский коридор между Востоком и Западом

Выгодное географическое положение и наличие морских портов Поти и Батуми на Черноморском побережье являются важными стратегическими преимуществами Грузии, которые придают ей определенный вес в межгосударственном распределении ресурсов и в проектах строительства трубопроводов для транспортировки нефти и газа. И чтобы ими воспользоваться, Саакашвили воплотил в жизнь успешные реформы, в частности реформы по обеспечению верховенства закона, создания эффективного правительства и открытого общества, института демократических выборов со сменяемостью власти в рамках четко определенного корпоративного управления. В период правления Саакашвили Грузия превратилась в важный транзитный пункт из Азии в Европу и стала важной частью коридора Восток-Запад с точки зрения энергетического перехода.

И для Турции, и для Грузии чрезвычайно важно поддерживать дружеские отношения

Взаимоотношения Грузии с Турцией – страной, которая стремится поддерживать партнерские связи с соседями для создания стабильности в регионе, а также Азербайджаном в этом контексте являются лучшим примером. Немаловажную роль здесь играют трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан, по которому азербайджанская нефть транспортируется на европейские рынки через Джейхан, а также азербайджанский газ, который доставляется через Баку-Тбилиси-Эрзурум в Турцию.

Также стоит отметить, что во время воздушного конфликта между Турцией и Россией в Сирии Саакашвили проявил благосклонность к Турции. Он защищал права меньшинств в Грузии, всегда выступал за международное примирение, в частности, своими реформами он защитил религиозную и языковую свободу тюркских меньшинств.

По инициативе Саакашвили, граждане Турции могут находиться без визы на территории Грузии до одного года. Через таможню осуществлен въезд-выезд «без паспорта». (Безвизовый режим между Турцией и Азербайджаном был реализован в 2020 году.)

Грузия является транзитной страной в регионе. Во время Саакашвили было обновлено таможенное соглашение между Азербайджаном и Турцией, были реформированы таможенные операционные системы, создана система транспортной инфраструктуры. Также канул в лету период коррупции, стало расти доверие к государственным институтам, что позволило иностранным инвесторам легко инвестировать в Грузию.

«Каждое нападение на Азербайджан – это нападение на грузинский народ»

Саакашвили выразил свою явную поддержку Азербайджану во время Товузских событий в июле 2020 года. Это сообщение о поддержке, сделанное во время Товузских событий, когда оружие, поставленное из Сербии, прошло через Грузию и достигло Армении, было чрезвычайно важным с точки зрения резюмирования ситуации в регионе. Подчеркнув, что нынешнее правительство Грузии зависит от внешнего мира и не имеет другого выхода, Саакашвили заявил, что «каждое нападение на Азербайджан – это нападение на грузинский народ».

Грузия также является единственными воротами Армении на Запад. В этом плане Грузия останется важным фактором в вопросе оккупированного Карабаха, в треугольнике России, Азербайджана и Армении.

Саакашвили – политик, который в регионе выступает за сотрудничество и мир. Он доказал это своей политикой в Грузии путем обеспечения интеграции различных этнических народов.