ТУРЦИЯ
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Турция претендует на партнерство с АСЕАН
Президент Эрдоган обсудил с премьером Малайзии ожидаемое партнерство в организации и ситуацию в Газе
Турция претендует на партнерство с АСЕАН
Реджеп Тайип Эрдоган и Анвар Ибрагим / Reuters
11 часов назад

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. В ходе беседы лидеры обсудили двусторонние отношения между Турцией и Малайзией, а также региональные и глобальные вопросы.

Эрдоган заявил, что всеобъемлющее стратегическое партнерство между странами развивается во всех областях, и стороны работают над продвижением сотрудничества во многих сферах, особенно в оборонной промышленности.

Турецкий президент отметил, что председательство Малайзии в АСЕАН проходит успешно, и выразил ожидание, что на 47-м саммите АСЕАН в октябре Турция будет объявлена партнером по диалогу с организацией.

Оба лидера также обсудили ситуацию в секторе Газа. Они выразили обеспокоенность значительным ухудшением гуманитарной ситуации в эксклаве и заявили о необходимости усиления международного давления на правительство Израиля.

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