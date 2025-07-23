Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар 22 июля прибыл в Киев для встреч с украинскими лидерами и обсуждения военной поддержки. Этот визит стал самым высокопоставленным за последние полтора года — с начала 2023 года.

Саар, как ожидается, проведет переговоры с президентом Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Андреем Сибигой, высокопоставленными законодателями и представителями еврейской общины Украины. Также министр посетил мемориал Холокоста в Бабьем Яру — символ, подчеркивающий историческую связь двух стран.

За официальной программой визита скрывается ключевой вопрос: противоречивые сообщения относительно участия Израиля в военной поддержке Украины, особенно в части поставок систем противовоздушной обороны Patriot.

В начале июня израильский посол в Киеве Михаил Бродский заявил, что Тель-Авив якобы передал Украине списанные системы Patriot, которые были изначально поставлены из США в 1990-х годах.

«Когда говорят, что Израиль не помогает Украине военными средствами — это не соответствует действительности», — отметил Бродский.

Однако через некоторое время МИД Израиля опроверг эти заявления: «Израиль не передавал Украине системы Patriot».

Это вызвало неопределенность как у украинских официальных лиц, так и у западных партнеров. Представитель МИД Украины отказался подтвердить или опровергнуть информацию, но подчеркнул, что Киев «приветствует любые сигналы» готовности Израиля оказать военную помощь.

Визит Саара направлен на то, чтобы прояснить позицию Израиля и сохранить отношения с Украиной — но и с Россией. Тель-Авив с начала конфликта занимает осторожную позицию, выражая политическую поддержку Украине, но при этом стремится сбалансировать отношения с Москвой.

Ранее Израиль отказывался передавать Украине летальное оружие, опасаясь реакции России. Однако теперь, на фоне сообщений о том, что РФ может передать новые системы ПВО Ирану, Тель-Авив, очевидно, решил совершить показательный маневр и нанести визит в Киев.