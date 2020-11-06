Как сообщает CentralAsia.Media со ссылкой на «Известия», по данным МВД России, произошло сокращение по всем категориям иностранных работников. «Среди них кадры, трудящиеся на основании патентов: в 2020 году 1,376 тысячи человек (годом ранее их было 1,744 тысячи). Почти на 30% сократилось и количество действительных разрешений на работу – 85,7 тысяч вместо 121,8 тысячи в прошлом году», – отметили в ведомстве.

Число приехавших для работы в РФ граждан из стран Евразийского экономического союза, которые составляют наибольшее количество граждан, работающих в России без виз, также значительно снизилось по сравнению с тем же периодом 2019 года. К концу III квартала текущего года их в России оказалось 333 тысячи человек.

«На рынке труда в РФ в наибольшей степени представлены выходцы из следующих государств: Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Армении, Украины, Азербайджана, Казахстана, Китая, Молдовы, Беларуси, Вьетнама и Турции», – рассказали в МВД России «Известиям».

В Минтруда РФ уточнили, что в этом году почти на 36 тысяч человек сократилось и число работников, которые пребывают в стране на основании визы. Также в 2020 году снизилось распределяемое министерством количество квот на привлечение иностранных граждан для всех регионов. Оно составило 105 тысяч против 141 тысячи годом ранее.